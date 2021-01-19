Вт, 19.01.2021
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  • Правительство разрешило проведение в Эстонии этапов серии лыжных марафонов Estoloppet
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Правительство разрешило проведение в Эстонии этапов серии лыжных марафонов Estoloppet

Лыжный марафон. Иллюстративное фото. ФОТО: Kristjan Teedema

Правительство во вторник на кабинетном заседании одобрило предложение министра культуры в виде исключения провести шесть этапов серии лыжных марафонов Estoloppet с соблюдением всех указаний Департамента здоровья. 

Об этом сообщила пресс-служба правительства. По оценке правительства, входящие в серию Estoloppet этапы спортивных и пропагандирующих подвижный образ жизни мероприятий, которые пройдут в разных уголках Эстонии с конца января до начала марта, являются мероприятием, представляющим большой общественный и государственный интерес. 

Решение позволяет сделать исключение по количеству участников для марафонов, проходящих 30 января в Виру, 6 февраля в Таамсалу - Неэрути, 13 февраля в Алутагузе и 21 февраля в Тарту. 27 февраля можно провести Таллиннский лыжный марафон, а 6 марта – марафон в Хаанья. 

Согласно решению, Департамент здоровья должен дать свою оценку составленному организаторами мероприятия плану по снижению риска распространения коронавируса и предоставить свои инструкции, а Министерство культуры должно в сотрудничестве с организаторами обеспечить соблюдение инструкций Департамента здоровья во время проведения соревнований и мероприятий.

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