Полиция получит 32 000 евро на контроль за соблюдением ограничений в Ида-Вирумаа и Харьюмаа
Правительство одобрило сегодня предложение министра внутренних дел Алара Ланемана выделить три порции средств из правительственного резерва.
Правительство одобрило сегодня предложение министра внутренних дел Алара Ланемана выделить три порции средств из правительственного резерва.
Во-первых, правительство решило выделить из резерва Департаменту полиции и пограничной охраны и Центру тревоги 35 000 евро на расходы, связанные с последними введенными ограничениями.
Правительство выделило сфере МВД 34 660 евро, более 32 000 из которых предусмотрены для обеспечения Департаментом полиции и погранохраны надзора за выполнением новых ограничений в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Поскольку ограничения также ведут к увеличению количества звонков, поступающих в Центр тревоги, для покрытия дополнительных расходов кризисной линии центра выделено дополнительно 2500 евро.
Правительство на прошлой неделе приняло решение о том, что ограничения, действующие в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, будут продлены, местами в смягченном варианте, до 1 февраля. Несколько более мягкие условия были введены для проведения молодежной работы, деятельности по интересам, образования по интересам, курсов повышения квалификации, занятий спортом и тренировок, а также для посещения музеев, выставочных залов и заведений общепита.
Во-вторых, правительство решило выделить из резерва 119 809 евро Департаменту полиции и погранохраны для покрытия экстренных расходов, связанных с ликвидацией загрязнения. Загрязнение вызвал затонувший в 1944 году в Нарвском заливе немецкий военный корабль, из которого в море вытекло топливное масло.
В-третьих, было решено выделить из резерва Министерству внутренних дел 242 541 евро, чтобы покрыть незапланированные расходы, связанные с поломкой хвоста самолета Департамента полиции и погранохраны Beechcraft KingAir 350ER.
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