Женщина несколько недель общалась с мужчиной в Tinder, пока не поняла, что стала жертвой мошенника

По словам обратившейся в полицию 59-летней женщины, ей позвонила незнакомая дама, которая представилась юристом, и предложила помощь в возврате денег, которые пропали при инвестировании в различные финансовые платформы. Для этого звонившая попросила жертву зайти в свой интернет-банк с помощью PIN-кодов и оформить в конкретной фирме кредит на сумму в 4400 евро. Позже потерпевшая обнаружила, что с ее банковского счета пропали 4704 евро.
Во втором случае жертвой мошенников стал 51-летний мужчина, которому позвонил представившийся сотрудником Swedbank человек, который сообщил, что на банковском счете клиента была замечена подозрительная денежная операция, поэтому в целях безопасности требовалось как можно скорее сменить пароли. Затем звонивший попросил потерпевшего ввести в банке PIN-коды и сообщить расположенные на оборотной стороне кредитной карты три цифры.
Через какое-то время мужчина обнаружил, что с его банковского счета было сделано три денежных перевода на общую сумму в 6050 евро.
Как показывает третий случай мошенничества, для достижения желаемого результата, злоумышленники готовы в течение длительного времени окучивать свою жертву. Так, 33-летняя женщина познакомилась в приложении Tinder с мужчиной, который после нескольких недель общения рекомендовал себя как профессионального инвестиционного консультанта. Собеседник предложил женщине купить криптовалюту. Доверчивая жертва сделала со своего банковского счета несколько переводов на общую сумму в 700 евро, но получить заработанные деньги ей не удалось. Чтобы вывести средства с инвестиционного счета, под разными предлогами мошенник требовал от жертвы всевозможные доплаты.
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