Испанский теннисист сравнил коронавирусный карантин на Australian Open с тюрьмой

Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдет в Австралии с 8 по 21 февраля, передает NEWSru.
«Это как тюрьма, только с Wi-Fi. Эти люди никакого понятия не имеют о теннисе и о тренировочных кортах. Это просто катастрофа. Федерация тенниса Австралии ничего не контролирует, все в руках правительства», - приводит слова Баутисты Агута портал «Чемпионат» со ссылкой на Tennis World USA.
«Можно тренироваться в своем номере, но это не то же самое. Я чувствую скованность. Не могу представить, что нужно будет провести в таких условиях две недели. Это очень, очень тяжело в психологическом плане», - добавил спортсмен.
В минувшие выходные организаторы Открытого чемпионата Австралии отправили на 14-дневный карантин в гостиницы более 70 человек, прибывших в Мельбурн из Дохи, Лос-Анджелеса и Абу-Даби, из-за положительных тестов на коронавирус у пассажиров их рейсов.
Из-за карантина игроки не могут тренироваться разрешенные им пять часов в день.
Количество инфицированных людей, связанных с турниром, во вторник достигло семи человек.
Добавим, что из-за борьбы с распространением коронавируса матчи квалификации проходили за пределами Австралии. Женщины определили участников турнира в Дубае, мужчины - в Дохе.
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