Сторонницу Трампа подозревают в краже лэптопа Пелоси. ФБР ищет "русский след"
22-летняя жительница Пенсильвании Райли Джун Уильямс в понедельник задержана полицией в ее родном городе. Девушку, участвовавшую в штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января, подозревают в хищении компьютера из офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Сопротивления она не оказала, сообщил телеканал Си-би-эс.
Пока ей предъявлено обвинение в незаконном проникновении в здание и нарушении общественного порядка.
Два дня назад заместитель руководителя аппарата спикера нижней палаты Конгресса Дрю Хэммилл написал в "Твиттере", что после нападения на Капитолий из офиса его босса пропал лэптоп, использовавшийся исключительно для презентаций.
A laptop from a conference room was stolen. It was a laptop that was only used for presentations. https://t.co/S7YGPnLaWy— Drew Hammill (@Drew_Hammill) January 8, 2021
Сотрудник ФБР показал в суде под присягой, что на Уильямс спецслужбу вывел ее бывший бойфренд. Тот утверждал, что прежняя подруга отправилась в Вашингтон с намерением украсть компьютер Нэнси Пелоси и продать его некоему русскому знакомому, связанному со Службой внешней разведки России.
По словам информанта, сделка по неизвестным причинам не состоялась, и Уильямс либо уничтожила компьютер, либо продолжает держать его у себя.
Агент показал, что ФБР проверяет это заявление. О местонахождении лэптопа (по другим данным, жесткого диска) не сообщается.
Дело Райли Джун Уильямс - одно из более чем 200, открытых после вторжения протестующих в Капитолий в день, когда Сенат и Палата представителей на совместном заседании официально утверждали итоги президентских выборов 6 ноября, которые выиграл демократ Джо Байден.
Уходящий президент Дональд Трамп утверждает, что победу у него украли путем фальсификаций. Убедительных доказательств этой версии нет.
В ходе беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский.
На кадрах телеканала Ай-ти-ви, снятых внутри Капитолия 6 января, видно, что женщина, похожая на Райли Уильямс, зовет людей подниматься за ней по лестнице. Офис Нэнси Пелоси расположен на втором этаже.
FBI is investigating claims a pro-Trump supporter involved in the Capitol siege - and identified by ITV News - tried to sell a stolen computer to Russia, Global Security Editor @RohitKachrooITV— ITV News (@itvnews) January 18, 2021
has learned https://t.co/e71166PDBG
Телеканал взял интервью у матери Райли Уильямс в ее доме в Гаррисберге, штат Пенсильвания. Она подтвердила, что на кадрах действительно ее дочь, и что в тот день Райли ушла, не сказав, куда отправляется.
Нэнси Пелоси - давний непримиримый критик Дональда Трампа.
Накануне инаугурации Джо Байдена 20 января в Вашингтоне и других городах усилены меры безопасности. Столичный мэр Мюриел Баузер призвала сограждан не ездить в город в день инаугурации. Дональд Трамп отказался на ней присутствовать, что случилось в США впервые за 150 лет.