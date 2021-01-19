Хабибу Нурмагомедову для возвращения в октагон нужно разрешение мамы

"На это ему нужно разрешение матери. Нужно, чтобы она одобрила, в противном случае Хабиб не станет ей перечить. Он говорил: "Я дал маме обещание". Так что теперь, насколько я понимаю, нужно, чтобы она дала ему такое разрешение", - сказал Мендес.
"Учитывая его замечательный характер, если он и решит вернуться, увидев достойного соперника, сначала он спросит у матери", - повторил Мендес, отметив, что решение в любом случае будет для бойца очень сложным.
Глава UFC Дана Уайт после встречи с Хабибом заявил, что тот задумается о возвращении, только если кто-то из бойцов-легковесов его впечатлит. Сам россиянин ранее отмечал, что хорошим стимулом для него станет гонорар в 100 млн долларов.
Ближайший турнир UFC 257, на котором, помимо прочих, сойдутся бывшие соперники Нурмагомедова Конор Макгрегор и Дастин Пуарье, состоится 23 января на Бойцовском острове.
Напомним, что Хабиб остается непобежденным бойцом в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 боях. Последний раз он выходил в октагон 25 октября в Абу-Даби, защитив титул в поединке с американцем Джастином Гейджи.
По окончании того боя россиянин объявил о завершении карьеры. На заработанные деньги чемпион купил себе баранов и заявил о намерении серьезно заняться сельским хозяйством.
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