Керсти Кальюлайд прошла во второй тур на выборах генсека ОЭСР

«После консультаций первого тура наименьшую поддержку получили кандидаты от Чехии и Польши, они сняли свои кандидатуры», - сказала ERR пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ангелика Лебедев.
Консультации первого тура выборов генсека ОЭСР прошли 7-8 января в Париже, а второй тур состоится 21-22 января. По словам представителя МИДа, исполнительного директора ОЭСР выберут в ходе трех-четырех раундов консультаций, результаты должны быть объявлены не позднее марта.
Полномочия генерального секретаря ОЭСР Анхеля Гурриа истекают в мае 2021 года.
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