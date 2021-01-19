Вт, 19.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
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Керсти Кальюлайд прошла во второй тур на выборах генсека ОЭСР

Керсти Кальюлайд. ФОТО: Madis Veltman

Баллотирующаяся на должность генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) президент Эстонии Керсти Кальюлайд в начале января успешно прошла первый тур выборов и попала во второй тур вместе с еще семью кандидатами, сообщает Rus.ERR.

«После консультаций первого тура наименьшую поддержку получили кандидаты от Чехии и Польши, они сняли свои кандидатуры», - сказала ERR пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ангелика Лебедев.

Консультации первого тура выборов генсека ОЭСР прошли 7-8 января в Париже, а второй тур состоится 21-22 января. По словам представителя МИДа, исполнительного директора ОЭСР выберут в ходе трех-четырех раундов консультаций, результаты должны быть объявлены не позднее марта.

Полномочия генерального секретаря ОЭСР Анхеля Гурриа истекают в мае 2021 года.

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