Навальный перед возвращением в Россию составил список россиян, против которых Западу следует ввести санкции

Этот санкционный список, в который вошли восемь человек, на своей странице в соцсетях обнародовал исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. По его словам, список был согласован с Навальным за несколько дней до отъезда оппозиционера из Берлина в Москву.
В список попали миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, телеведущий Владимир Соловьев, зампред правления ВТБ и сын директора ФСБ России Денис Бортников, президент госбанка ВТБ Андрей Костин, министр сельского хозяйства РФ, сын главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева Дмитрий Патрушев, глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
«Я призываю западные правительства ознакомиться с этим списком и дать знать, что они наложат санкции на этих людей, если Алексея немедленно не отпустят», - написал Ашурков.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!