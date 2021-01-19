Ср, 20.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: новый антирекорд смертности, будущее русских школ и расследование ФБК о Путине
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Картина дня: новый антирекорд смертности, будущее русских школ и расследование ФБК о Путине

Больница. ФОТО: Mailiis Ollino

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 января.

Новый печальный рекорд: за сутки в Эстонии скончались 11 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5254 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 600, то есть 11,4% от общего количества. Читать далее...

Кылварт: мы не договорились о переходе на эстонский язык – каждый пришел и ушел со своим мнением

Вице-председатель Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил в интервью Rus.Postimees, что перевод русских школ к определенному сроку на эстонский язык обучения не нужен эстонскому обществу. Комментируя ход переговоров по русской школе, политик напомнил, что скептически относится к новой коалиции. По словам Кылварта, договорились только о выделении дополнительных ресурсов на более качественное изучение эстонского языка. Читать далее...

ВИДЕО 〉 ФБК выпустил большое расследование о Путине и его дворце под Геленджиком за 100 миллиардов

Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, 19 января выпустил масштабное расследование, посвященное Владимиру Путину и его биографии. Читать далее...

Опубликовано обращение Навального из "Матросской тишины"

Политик-оппозиционер и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный передал обращение из следственного изолятора "Матросская тишина". Оно опубликовано во вторник вечером на странице политика в Instagram. Читать далее...

Касса по безработице потребовала у 553 предприятий вернуть выплаченные им в разгар кризиса пособия

В прошлом году Касса по безработице потребовала у 553 предприятий вернуть 811 387 евро, которые были выплачены пострадавшим от коронакризиса компаниям в качестве пособия по компенсации заработной платы. Читать далее...

ГРАФИК 〉 COVID-19 в Эстонии: о новых послаблениях ограничений пока речи нет

По словам руководителя научного совета Ирьи Лутсар, за последние 24 часа в статистику добавилось 600 положительных результатов тестов на коронавирус из-за нескольких факторов: это результаты нескольких дней, а по выходным проводится меньше тестов. Читать далее...

БЛОГ И ГАЛЕРЕЯ 〉 Итоги шестого дня коалиционных переговоров: в чем сошлись центристы и реформисты

Сегодня в 19.00 в ходе пресс-конференции Партия реформ и Центристская партия подвели итоги шестого дня коалиционных переговоров. Сегодня говорили об окружающей среде, энергетике и климате, а также о здравоохранении и социальной безопасности. Читать далее...

Марко Михкельсон: мы живем в параллельных с Россией мирах

Алексей Навальный вернулся в Россию и был арестован. Что в такой ситуации может сделать Запад? Станет ли Навальный разменной фигурой в дипломатических процессах? Читать далее...

рнувшуюся на родину семью в жернова законов

Каждый эстонец важен для страны. Так было сказано, так было задумано. Однако местные государственные системы пособий подводят тех, кто-то возвращается, чтобы строить жизнь по эту сторону границы, оставляют идеи лишь идеями, а слова так и повисают в воздухе. Читать далее...

Судебный процесс века 〉 Дело о таллиннской преступной группировке: показания даст ключевой свидетель

Во вторник, 19 января, показания по видеосвязи на проходящем в Харьюском уездном суде процессе над обвиняемыми в руководстве преступной группировкой бизнесменами Хубертом Хирвом и Павлом Гаммером даст находящийся предположительно в Великобритании ключевой свидетель: участвовавший вместе с подсудимым в бизнесе по предоставлению быстрых кредитов Кристиан Кеснер. Читать далее...

Кремль о задержании Навального: утверждения, что кто-то кого-то боится, — это абсолютная ерунда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации, произошедшей с Алексеем Навальным после возвращения в РФ из Германии. Читать далее...

Половина депутатов от «Отечества» заражены коронавирусом

Если вчера сообщалось о четверых депутатах из парламентской фракции партии «Отечество», которые заражены коронавирусом, то на сегодняшний день речь идет уже о половине фракции — шесть депутатов получили положительный результат анализа. Эту информацию Postimees подтвердил руководитель партии по связям с общественностью Карл Сандер Казе. Читать далее...

Шестой день переговоров: основные темы — окружающая среда и здравоохранение

Сегодня, 19 января, в 11:00 в Рийгикогу продолжились коалиционные переговоры между Партией реформ и Центристской партией. Читать далее...

Защитник Керсти Крахт: ей предъявлены надуманные обвинения

По словам защитника Оливера Няэса, предъявленные экс-советнице министра финансов Керсти Крахт подозрения являются надуманными и раздутыми. Читать далее...

Лутсар не считает возможным смягчить ограничения еще больше

В нынешней ситуации с распространением коронавируса пока что невозможно продолжать смягчать действующие ограничительные меры, заявила руководитель научного совета Ирья Лутсар. Читать далее...

Крупная ИТ-фирма уходит из Эстонии и переводит в другие страны 180 рабочих мест

В результате слияния финской ИТ-компании Tieto и норвежской EVRY центр обслуживания клиентов будет реорганизован, в результате чего около 160 рабочих мест будут перемещены из Эстонии в двуязычный регион Вааса в Финляндии. Читать далее...

Дело об организации крупномасштабной подделки паспортов: суд смягчил приговор Любови Генрихсон

В понедельник Таллиннский окружной суд значительно смягчил приговор, вынесенный в апреле 2020 года Любови Генрихсон. Напомним, что она обвинялась в организации масштабного бизнеса по подделке паспортов. Читать далее...

Эксперты по внешней политике: пограничный договор нужен, но его ратификация маловероятна

Два бывших министра иностранных дел и нынешний председатель парламентской комиссии по иностранных делам считают, что ратификация Эстонско-российского пограничного договора Эстонии нужна, но из-за России это сейчас маловероятно. Читать далее...

Финская парковочная фирма борется в суде за право штрафовать эстонских водителей

Финская фирма ParkkiPate хочет получить данные о владельцах или ответственных пользователях автомобилей с эстонскими номерными знаками, чтобы штрафовать нарушителей правил парковки. Но департамент не хочет их выдавать. Читать далее...

В самый холодный вечер Эстония производила только половину электричества, которое потребляла

С наступлением холодов Eesti Energia запустила в работу все имеющиеся электростанции, а на прошлой неделе вывела их на полную мощность. Тем не менее, значительную часть потребляемой энергии Эстония закупает за границей, а вечером 16 января, когда на улице было около -20 градусов, доля импорта в течение нескольких часов составляла около половины всего потребляемого электричества. Читать далее...

Полиция выясняет, связана ли смерть молодой женщины с «колпачком»

По сообщению полиции, в минувшую субботу в квартире на улице Вакзали в Вильянди было обнаружено тело 26-летней женщины. Как предполагается, ее смерть может быть связана с наркотиком, который в народе называется «колпачок» или GHB. Однако полиция и прокуратура не могут пока подтвердить это, так как экспертизы и следственные мероприятия еще не завершены. Читать далее...

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