Картина дня: новый антирекорд смертности, будущее русских школ и расследование ФБК о Путине

Новый печальный рекорд: за сутки в Эстонии скончались 11 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5254 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 600, то есть 11,4% от общего количества. Читать далее...

Кылварт: мы не договорились о переходе на эстонский язык – каждый пришел и ушел со своим мнением

Вице-председатель Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил в интервью Rus.Postimees, что перевод русских школ к определенному сроку на эстонский язык обучения не нужен эстонскому обществу. Комментируя ход переговоров по русской школе, политик напомнил, что скептически относится к новой коалиции. По словам Кылварта, договорились только о выделении дополнительных ресурсов на более качественное изучение эстонского языка. Читать далее...

ВИДЕО 〉 ФБК выпустил большое расследование о Путине и его дворце под Геленджиком за 100 миллиардов

Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, 19 января выпустил масштабное расследование, посвященное Владимиру Путину и его биографии. Читать далее...

Опубликовано обращение Навального из "Матросской тишины"

Политик-оппозиционер и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный передал обращение из следственного изолятора "Матросская тишина". Оно опубликовано во вторник вечером на странице политика в Instagram. Читать далее...

Касса по безработице потребовала у 553 предприятий вернуть выплаченные им в разгар кризиса пособия

В прошлом году Касса по безработице потребовала у 553 предприятий вернуть 811 387 евро, которые были выплачены пострадавшим от коронакризиса компаниям в качестве пособия по компенсации заработной платы. Читать далее...

ГРАФИК 〉 COVID-19 в Эстонии: о новых послаблениях ограничений пока речи нет

По словам руководителя научного совета Ирьи Лутсар, за последние 24 часа в статистику добавилось 600 положительных результатов тестов на коронавирус из-за нескольких факторов: это результаты нескольких дней, а по выходным проводится меньше тестов. Читать далее...

БЛОГ И ГАЛЕРЕЯ 〉 Итоги шестого дня коалиционных переговоров: в чем сошлись центристы и реформисты

Сегодня в 19.00 в ходе пресс-конференции Партия реформ и Центристская партия подвели итоги шестого дня коалиционных переговоров. Сегодня говорили об окружающей среде, энергетике и климате, а также о здравоохранении и социальной безопасности. Читать далее...

Марко Михкельсон: мы живем в параллельных с Россией мирах

Алексей Навальный вернулся в Россию и был арестован. Что в такой ситуации может сделать Запад? Станет ли Навальный разменной фигурой в дипломатических процессах? Читать далее...

рнувшуюся на родину семью в жернова законов

Каждый эстонец важен для страны. Так было сказано, так было задумано. Однако местные государственные системы пособий подводят тех, кто-то возвращается, чтобы строить жизнь по эту сторону границы, оставляют идеи лишь идеями, а слова так и повисают в воздухе. Читать далее...

Судебный процесс века 〉 Дело о таллиннской преступной группировке: показания даст ключевой свидетель