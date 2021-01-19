Картина дня: новый рекорд смертности пациентов с коронавирусом, будущее русских школ и требование вернуть пособия
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 января.
В прошлом году Касса по безработице потребовала у 553 предприятий вернуть 811 387 евро, которые были выплачены пострадавшим от коронакризиса компаниям в качестве пособия по компенсации заработной платы. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5254 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 600, то есть 11,4% от общего количества. Читать далее...
Вице-председатель Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил в интервью Rus.Postimees, что перевод русских школ к определенному сроку на эстонский язык обучения не нужен эстонскому обществу. Комментируя ход переговоров по русской школе, политик напомнил, что скептически относится к новой коалиции. По словам Кылварта, договорились только о выделении дополнительных ресурсов на более качественное изучение эстонского языка. Читать далее...
Каждый эстонец важен для страны. Так было сказано, так было задумано. Однако местные государственные системы пособий подводят тех, кто-то возвращается, чтобы строить жизнь по эту сторону границы, оставляют идеи лишь идеями, а слова так и повисают в воздухе. Читать далее...
Во вторник, 19 января, показания по видеосвязи на проходящем в Харьюском уездном суде процессе над обвиняемыми в руководстве преступной группировкой бизнесменами Хубертом Хирвом и Павлом Гаммером даст находящийся предположительно в Великобритании ключевой свидетель: участвовавший вместе с подсудимым в бизнесе по предоставлению быстрых кредитов Кристиан Кеснер. Читать далее...
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации, произошедшей с Алексеем Навальным после возвращения в РФ из Германии. Читать далее...
Если вчера сообщалось о четверых депутатах из парламентской фракции партии «Отечество», которые заражены коронавирусом, то на сегодняшний день речь идет уже о половине фракции — шесть депутатов получили положительный результат анализа. Эту информацию Postimees подтвердил руководитель партии по связям с общественностью Карл Сандер Казе. Читать далее...
Сегодня, 19 января, в 11:00 в Рийгикогу продолжились коалиционные переговоры между Партией реформ и Центристской партией. Читать далее...
По словам защитника Оливера Няэса, предъявленные экс-советнице министра финансов Керсти Крахт подозрения являются надуманными и раздутыми. Читать далее...
В нынешней ситуации с распространением коронавируса пока что невозможно продолжать смягчать действующие ограничительные меры, заявила руководитель научного совета Ирья Лутсар. Читать далее...
В результате слияния финской ИТ-компании Tieto и норвежской EVRY центр обслуживания клиентов будет реорганизован, в результате чего около 160 рабочих мест будут перемещены из Эстонии в двуязычный регион Вааса в Финляндии. Читать далее...
В понедельник Таллиннский окружной суд значительно смягчил приговор, вынесенный в апреле 2020 года Любови Генрихсон. Напомним, что она обвинялась в организации масштабного бизнеса по подделке паспортов. Читать далее...
Два бывших министра иностранных дел и нынешний председатель парламентской комиссии по иностранных делам считают, что ратификация Эстонско-российского пограничного договора Эстонии нужна, но из-за России это сейчас маловероятно. Читать далее...
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