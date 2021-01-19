Дело об организации крупномасштабной подделки паспортов: суд смягчил приговор Любови Генрихсон

Суд частично отменил приговор уездного суда и оправдал 70-летнюю Любовь Генрихсон по обвинению в создании преступной группировки, однако остальную часть обвинения оставил в силе.

Окружной суд по совокупности обвинений приговорил женщину к пяти годам лишения свободы, из которых были вычтены один год, один месяц и два дня ее пребывания под стражей, в результате окончательный приговор составил три года, 10 месяцев и 28 дней лишения свободы условно. Окружной суд оставил также в силе ей и денежное наказание в размере 1000 евро.

Защитник Генрихсон, адвокат Михкель Гавер считает, что его подопечную следует оправдать по всем пунктам обвинения. Он также подчеркнул, что производство по уголовному делу тяжело больной обвиняемой проводить не следует.

Государственная прокуратура обвиняла Генрихсон в создании преступной группировки и в руководстве ею, в неоднократном подкупе и содействии подкупу, подделке документов и содействии этому, в использовании поддельных документов, злоупотреблении важной личной документацией и мошенничестве.

Генрихсон признала свою вину только частично, допустив подделку документов с экзаменами по языку.

По данному уголовному делу она проходит одна, поскольку не посчитала возможным пойти на согласительное производство.

Остальным фигурантам дела уже назначены наказания в рамках согласительного производства.

Госпрокуратура завершила производство в отношении 75 подозреваемых по этому делу по соображениям целесообразности.

Среди тех, кому удалось избежать уголовной ответственности, в основном были люди, которые в 2011-2015 годах воспользовались услугами преступной группировки и незаконно оформили себе документы.

Отдел внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны выявил незаконную торговлю документами в первой половине 2015 года, когда в рамках уголовного дела была начата слежка за подозреваемыми. Деятельность группы была достаточно законспирированной, следствие выясняло детали постепенно в течение 2017 года.

Вскоре выяснилось, что торговлей документами руководила на тот момент 66-летняя Любовь Генрихсон, в течение продолжительного периода завязавшая знакомства с сотрудниками Департамента полиции и погранохраны, и что именно она передавала посредникам деньги и прочие блага, которые сотрудники ведомства получали за свою незаконную деятельность.

По данным следствия, клиенты платили не за конкретный поддельный документ, но за то, чтобы гарантировать максимальную плавность процессов предоставления гражданства Эстонии, предоставления или продления вида на жительство.

Например, обвинявшиеся сотрудники департамента заботились о том, чтобы добыть необходимые данные, которые упрощали бы выдачу государственных документов, а также позволяли соискателям документов регистрироваться по месту жительства обвиняемых, чтобы в дальнейшем указывать этот адрес в качестве официального места жительства при соискании документов.

Подсудимые также сдавали за соискателей экзамены эстонского языка или экзамены на гражданство. Для этого нанимали сотрудников косметического салона, которые делали сдающее экзамен лицо максимально похожим на реального соискателя документа.