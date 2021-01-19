Эксперты по внешней политике: пограничный договор нужен, но его ратификация маловероятна

Урмас Паэт (Партия реформ) сказал, что ничего не изменилось в тех причинах, по которым пограничный договор с Россией был подписан — укрепление безопасности Эстонии в отношениях с Россией. С ним согласна и бывший посол Эстонии в Москве и бывший министр иностранных дел Марина Кальюранд (СДПЭ), по словам которой, Эстонии пограничный договор с Россией очень нужен, однако она не считает себя наивной и знает, что Россия нарушает договоры. При этом в нынешней ситуации пограничный договор пошел бы Эстонии на пользу.
А председатель комиссии Энн Ээсмаа (Центристская партия) добавил, что договор, конечно, нужен, но ни при любых условиях. Впрочем, в России приближаются парламентские выборы, которые могут изменить политическую ситуацию в соседней стране, считают политики.