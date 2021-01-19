Вт, 19.01.2021
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  • Эксперты по внешней политике: пограничный договор нужен, но его ратификация маловероятна
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Эксперты по внешней политике: пограничный договор нужен, но его ратификация маловероятна

Марина Кальюранд ФОТО: Teet Malsroos / Õhtuleht

Два бывших министра иностранных дел и нынешний председатель парламентской комиссии по иностранных делам считают, что ратификация Эстонско-российского пограничного договора Эстонии нужна, но из-за России это сейчас маловероятно, пишет новостной портал ERR.

Урмас Паэт (Партия реформ) сказал, что ничего не изменилось в тех причинах, по которым пограничный договор с Россией был подписан — укрепление безопасности Эстонии в отношениях с Россией. С ним согласна и бывший посол Эстонии в Москве и бывший министр иностранных дел Марина Кальюранд (СДПЭ), по словам которой, Эстонии пограничный договор с Россией очень нужен, однако она не считает себя наивной и знает, что Россия нарушает договоры. При этом в нынешней ситуации пограничный договор пошел бы Эстонии на пользу.

А председатель комиссии Энн Ээсмаа (Центристская партия) добавил, что договор, конечно, нужен, но ни при любых условиях. Впрочем, в России приближаются парламентские выборы, которые могут изменить политическую ситуацию в соседней стране, считают политики.

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