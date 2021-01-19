Зимние радости в центре Таллинна: где можно покататься на коньках, санках и лыжах
Снегопады последних нескольких дней и минусовая температура дали жителям Кесклинна возможность насладиться зимой и покататься на санках, коньках и лыжах.
Снегопады последних нескольких дней и минусовая температура дали жителям Кесклинна возможность насладиться зимой и покататься на санках, коньках и лыжах.
«Вместе с нашим хорошим партнером, учреждением Kadrioru Park, был очищен от снега лед Лебединого пруда в Кадриорге и все желающие могут теперь там кататься на коньках. Взять коньки в аренду на пруду, к сожалению, нельзя, но каток открыт круглосуточно и бесплатно пока позволит погода», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Кроме пруда Лебединого озера в Кесклинне можно также покататься на коньках на платных катках на улице Харью в Старом городе (открыт с 10 до 22) и на катке, организованном на месте теннисных кортов в Кадриорге (открыт с 10 до 21). Оба платных катка предлагают аренду коньков.
«Кроме катания на коньках, в Кесклинне можно кататься на санках и лыжах. Популярными являются горки на Певческом поле и в парке Хирве. В дополнение к ним мы создадим на этой неделе небольшие горки в разных парках района. Покататься на лыжах можно в живописном лесу Ярве, где наш хороший партнер спортивный клуб Sparta создал под руководством Рауля Олле лыжню для катания на лыжах свободным стилем. Когда выпадет достаточно снега там будет создана и лыжня для катания на лыжах классическим стилем», - добавила Хауканымм.
Тропа здоровья в лесу Ярве освещена до 23.00. Услуга аренды лыж там не предоставляется.