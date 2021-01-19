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Майлис Репс
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  • Суд признал водителя грузовика виновным в тяжелом ДТП на шоссе Таллинн-Тарту
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Суд признал водителя грузовика виновным в тяжелом ДТП на шоссе Таллинн-Тарту

В 4.31 утра 14 мая 2018 года в Ярвамаа в деревне Имавере на 110-км шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП: столкнулись грузовик Scania, микроавтобус Volkswagen Transporter и легковой автомобиль Honda Civic, пишет Järva Teataja

По предварительным данным, ехавший в сторону Тарту грузовик Scania отклонился в сторону, не справился с управлением и столкнулся с ехавшим в сторону Таллинна микроавтобусом Volkswagen Transporter, а затем с ехавшим за микроавтобусом легковым автомобилем Honda. В результате столкновения грузовик перевернулся на бок, микроавтобус и автомобиль вылетели в кювет.

В ДТП пострадала сидевшая за рулем Honda на тот момент 53-летняя женщина и ее 37-летний пассажир, 39-летний водитель грузовика, а также 34-летний водитель Volkswagen. У всех участников ДТП были водительские права.

Окончательное решение по этой аварии было принято более чем два с половиной года спустя, прошлой осенью в Пайдеском доме суда. Водитель грузовика был признан виновным в нарушении по неосторожности правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства.

Водителя грузовика обвиняли в том, что он потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями VW Transporter и Honda Civic.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что водитель Honda Civic в результате столкновения получила серьезные травмы и травмы пассажира были опасными для жизни.

Водителя грузовика признали виновным по пункту 1 статьи 423 Пенитенциарного кодекса (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, требований движения и эксплуатации транспортных средств по неосторожности) и приговорили его к десяти месяцам тюремного заключения. Наказание осталось условным с испытательным сроков в один год.

Также он должен покрыть производственные расходу на сумму 1654.20 евро.

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