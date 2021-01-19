Вирусолог Меритс: маски должны носить и те, у кого появился иммунитет

По словам вирусолога Тартуского университета Андреса Меритса, защита от заражения и заболевания – не одно и то же, сообщил портал новостей вещания.
«Сейчас нам известно, что вакцинированные и перенесшие заболевание люди в течение определенного периода не заболевают или заболевают очень редко. При этом мы не знаем, заражаются ли они и могут ли передавать вирус. В настоящий момент информации об этом нет», – пояснил ученый.
Он добавил, что сейчас вакцинируют только медиков и пожилых людей. Медики чаще сталкиваются с вирусом и могут заразить пациентов. А недостаточно крепкое здоровье пожилых людей может быть причиной меньшей эффективности вакцины.
«Ситуация становится сложной, когда одна треть носит маски, вторая не носит, потому что не хочет, а остальные не носят, так как не должны. Нельзя пренебрегать разумными методами. Мы не можем себе этого позволить», – заявил Меритс.
Важно помнить и о том, что не все варианты прикрытия лица помогают сдержать распространение вируса. При покупке тканевых масок нужно обратить внимание на то, чтобы их можно было стирать и они выдерживали температуру в 60 градусов. Главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Керстин-Гертруд Кярблане рекомендует ознакомиться с опубликованными на сайте департамента точными инструкциями относительно масок.
«Многоразовые тканевые маски советуем использовать здоровым и не входящим в группу риска людям, которые не ухаживают за заболевшими COVID-19», – напомнила Кярблане.
«В случае самодельных масок важен используемый материал. Такая маска должна быть изготовлена из плотного материала и, согласно рекомендации ВОЗ, состоять из двух или трех слоев. Медицинские или хирургические маски следует носить больным COVID-19, а также ухаживающим за ними людям. Такая маска необходима и при проявлении симптомов заболевания. Кроме того, их следует предпочесть людям из группы риска», – уточнила представитель департамента.
Она отметила, что ношение масок не будет постоянным, но пока рано от них отказываться.