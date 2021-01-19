Союз банков: ситуация на рынке кредитования спокойная, число должников не выросло

По состоянию на конец декабря банки-члены Союза банка принесли экономике Эстонии 18,4 миллиарда евро за счет кредитов, из которых 9,7 миллиарда – кредиты домохозяйствам и 8,7 миллиарда - компаниям.

«Независимо от фазы бизнес-цикла всегда есть интересные проекты, требующие финансовой поддержки. В декабре было выдано новых кредитов на сумму 756 миллионов, из которых 565 миллионов - это кредиты компаниям и 190 миллионов – частным клиентам. Несмотря на то, что спрос на кредиты достаточно стабилен, мы вынуждены все же признать, что компании осторожны при совершении новых инвестиций. Это тоже понятно, учитывая очень нестабильную среду, существующую почти год. Доля проблемных кредитов не увеличилась - на конец года доля кредитов, выплаты по которым не осуществлялись большее 60 дней, составила 0,55% от портфеля», - отметил председатель правления Союза банков Аллан Парик. На том же уровне этот показатель находится последние несколько лет.

Весной члены Союза банков ввели схему единого платежного отпуска, чтобы помочь большому количеству заемщиков, доходы которых значительно упали из-за чрезвычайного положения, вызванного коронакризисом.

По состоянию на конец июня эстонские банки предоставили платежный отпуск 23 565 физическим лицам и компаниям. Однако с июля количество людей в платежных отпусках стабильно сокращается. По состоянию на конец декабря в отпуске находились 5731 частный клиент, которым были предоставлены займы на общую сумму 203 миллиона евро, и 1436 компаний с общим объемом кредита в 513 миллионов евро.

«Банки по-прежнему предлагают своим клиентам по возможности гибкие решения, чтобы выполнение кредитных обязательств в нестабильных условиях не стало проблемой. Клиентам предоставляются как различные варианты реструктуризации кредитов, так и платежные отпуска. Финансовое положение домохозяйств и компаний улучшается, но банки-члены Союза банков готовы к тому, что это может измениться. Если экономическая ситуация резко ухудшится и количество людей, нуждающихся в платежном отпуске, быстро увеличится, банки Эстонии будут готовы вновь быстро применить общерыночные правила при предоставлении платежного отпуска», - добавил Парик.