Полезно ⟩ Пять грубых ошибок при ремонте кухни, которых вы никогда не сделаете

Кухня — пожалуй, одно из самых сложных для планирования помещений. Здесь крайне важно продумать эргономику, технические элементы, высчитать количество розеток. Но не всегда все идет по плану. Каковы самые распространенные ошибки и как их избежать?

Нет грамотной планировки

Иногда на большой площади строят прямую кухню, и тогда процесс готовки больше похож на преодоление дальних дистанций. Или на самой скромной площади стремятся разместить слишком много мебели, и проходы по такой кухне напоминают узкий лабиринт.

Совет: если нет возможности заказать дизайн-проект, полистайте просторы интернета, посмотрите, что делают в похожих помещениях, попробуйте на бумаге разные варианты и не забывайте про минимальную ширину прохода — 60 см.

Неудобный рабочий треугольник

Когда говорим о правиле рабочего треугольника, речь идет об удобном расположении холодильника, плиты и мойки по отношению друг к другу. Например, если холодильник будет стоять в одном конце кухни, а плита располагаться в другом — маловероятно, что это будет функциональным и эргономичным решением.

Совет: размещайте плиту, мойку и холодильник в вершинах представляемого треугольника. Расстояние между этими точками должно быть не менее 1,3 м и не более 2,7 м. Высший пилотаж — равнобедренный кухонный треугольник. Минимальное расстояние между раковиной и плитой — 60 см.

Не продумали количество и место для розеток

Недостаточное количество розеток или вывод их не в нужном месте — типичная ошибка, с которой встречались многие. Лучше пусть розеток будет больше изначально, чем потом придется пользоваться удлинителями, тройниками или даже переделывать ремонт.

Совет: заранее продумайте разные жизненные сценарии и решите, где будет стоять кофемашина, а где вам будет удобно заряжать телефон. Посчитайте, сколько нужно розеток для бытовых приборов, и обязательно сделайте еще несколько на всякий случай.

Обратите внимание, что - розетки над столешницей следует размещать на высоте 110 см от чистого пола; - если бытовой прибор расположен в нижней части кухни, то розетку для него следует разместить в цоколе на высоте 10–15 см от уровня чистого пола; - если духовой шкаф или микроволновка находятся высоко, проверьте длину шнура. Не хватает длины — розетку поднимаем на высоту прибора; - розетки для посудомойки или стиральной машины нужно размещать в соседней секции кухни, например с раковиной. Но в идеале лучше перенести их в сухую зону.

Плохая подготовка стен

На первый взгляд, не самая очевидная, но серьезная ошибка. Для кухни существует одно строгое правило: все углы должны быть четко 90 градусов. В обратном случае можно получить криво выложенный фартук, проблемы с установкой бытовых приборов и самого кухонного гарнитура.

Совет: после черновых работ возьмите уголок и лично проверьте все углы. Не забывайте и про стык между двумя стенами и стык между стеной и полом. Особое внимание обратите на подготовку зоны, где будут размещены подвесные шкафы. Эта стена нуждается в укреплении, в противном случае вешать шкафы небезопасно.

Недостаток освещения

Увы, но до сих пор многие ограничиваются одним светильником в центре потолка. И выходит, что толком света нет нигде: ни над обеденной, ни над рабочей зонами.

Совет: даже на крохотной кухне продумайте несколько сценариев освещения. Люстру или подвесной светильник рациональнее расположить над обеденным столом. Обязательна подсветка столешницы, лучше по всей ее длине. Для удобства можно разместить сенсорный выключатель в зоне мойки. Так его можно будет включать и выключать без касания и именно там, где он нужнее всего.