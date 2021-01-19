В Латвии продлили чрезвычайное положение и ограничения

Сохранение ограничений было концептуально согласовано между правительством Латвии и Советом по кризисному управлению 19 января, однако окончательное решение по конкретным ограничениям будет принято в четверг, 21 января, на предстоящем заседании правительства.

Кариньш признал, что распространение Covid-19 на этой неделе впервые начинает стабилизироваться, однако ситуация в больницах остается критической.

"Принимая это во внимание, было принято решение продлить существующие ограничения до 7 февраля, а младшеклассники со следующего понедельника будут учиться удаленно", - сказал Кариньш, добавив, что в четверг будет принято решение о сохранении существующих ограничений, а не введении новых.

Министр финансов Янис Рейрс добавил, что до 7 февраля сохранится также требование к жителям соблюдать комендантский час в выходные дни.

Для ограничения распространения Covid-19 в Латвии объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен ряд ограничений с 9 ноября по 7 февраля.