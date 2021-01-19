Старое и новое: в волости Йыэляхтме выставлен на продажу дом с нестандартным интерьером и оригинальной планировкой

Хутор, построенный в 1936 году, последний раз обновлялся в 2017 году, когда от старого дома оставались только четыре наружные стены из известняка. Остов дома, включая фундамент, был утеплен как внутри, так и снаружи, построен второй этаж, установлена новая конструкция крыши и положена завальцованная вручную жестяная кровля.

Хуторской комплекс Йыэляхтме. ФОТО: City24

В главном доме находится большая открытая кухня со сделанной на заказ кухонной мебелью, гостиная с камином, столовая, кабинет, туалет и кладовая под лестницей. На втором этаже находится главная спальня с ванной и гардеробной, две большие спальни и ванная комната с душем.

Хуторской комплекс Йыэляхтме. ФОТО: City24

Жилой дом и бывшее складское помещение соединены стеклянной галереей, которая одновременно является и главным входом в дом. В соседнем здании есть комната для занятий и сауны, ожидающие завершения ремонта. Участок площадью около 6000 квадратных метров превращен в сказочный сад.

Хуторской комплекс Йыэляхтме. ФОТО: City24