Дефицит вакцины в Эстонии? Глава больницы предложил сделать прививку от коронавируса товарищам по клубу

Руководитель больницы в интервью Tartu Postimees не отрицал, что подобный инцидент имел место. Он объяснил, что вместе с первой поставкой в их больницу поступило 105 доз вакцины, частью которых в качестве первой прививки были вакцинированы медработники. Но поскольку выяснилось, что на самом деле из одного флакона вакцины Pfizer вместо первоначально обещанных пяти доз можно получить шесть, возник вопрос, как использовать остатки.

«Очередь на вакцинацию в Валгаской больнице была относительно короткой. Было много отказников, и поэтому существовал риск того, что часть вакцины может испортиться», - пояснил Ульст. В связи с этим он счел целесообразным 7 января обратиться с соответствующим предложением к президенту тартуского Ротари-клуба Тыну Лоогу. «Я написал президенту клуба и спросил, можно ли сделать так, чтобы находящиеся в группе риска члены клуба были вакцинированы».

По словам Ультса, речь идет о десятке доз, которые могли бы пойти для защиты пожилых членов клуба. Однако это осталось лишь идеей, поскольку правление Ротари-клуба отказалось принять предложение.

«Конечно, в этом предложении был этический конфликт, но альтернативой было бы оставить вакцины в бутылках», - продолжил Ульст. Он подчеркнул, что в Валгаской больнице все желающие сотрудники смогли пройти вакцинацию до того, как он обратился к своим одноклубникам с предложением. «Мы написали несколько писем во внутренней сети больницы, - сказал Ульст. Он добавил, что некоторые из их сотрудников также получили дозу вакцины в Клинике Тартуского университета или уже сами переболели.

Куда в итоге пристроили излишнюю вакцину? «Она не пропала. Мы искали аптекарей, а также пациентов, и спрашивали, готовы ли они пройти вакцинацию», - сказал Ульст. Он сказал, что извлек урок из произошедшего. «Даже если вы искренне хотите помочь пожилым членам клуба, нельзя этого делать, это не выглядит красиво и таким не являтеся. Я это очень хорошо осознал», - признался он.

Председатель правления Клиники Тартуского университета Прийт Перенс не смог прокомментировать случившееся и заявил, что для выяснения обстоятельств произошедшего нужно довести до конца только начатое внутреннее расследование.