Ключевой свидетель по делу таллиннской ОПГ: прокуратура и следствие мне ничего не обещали

Госпрокурор Кати Рейтсак спросила у Кеснера, обещала ли она как прокурор Кеснеру что-нибудь за дачу показаний.

«Нет, разговора об этом не было», - заверил Кеснер.

На вопрос Рейтсак, не обещал ли Кеснеру что-нибудь за сотрудничество кто-то другой из прокуроров или полиции, Кеснер ответил также отрицательно.

«Никто ничего мне не обещал», - поклялся Кеснер.

Эти вопросы госпрокурор задала в связи с тем, что участники процесса утверждали, будто за сотрудничество со следствием Кеснеру пообещали, что будут смотреть сквозь пальцы на его махинации.

В ходе видеомоста Кеснер рассказал о своем знакомстве с Хирвом и Гаммером, а также о работе с ними в фирме по предоставлению экспресс-кредитов.

«Гаммера я знаю с тех же пор, что и Хуберта Хирва. Они повсюду были партнерами», - пояснил он.

Кеснер рассказал о подоплеке бизнеса с экспресс-кредитами и отметил, что поскольку Хуберт Хирв является авторитетным бизнесменом, другие участники бизнеса с экспресс-кредитами попросили его помочь решить конфликт между ними. «Хуберт Хирв профессионально решал корпоративные конфликты», - заверил он.

На вопрос госпрокурора, почему коммерческие споры надо было решать именно так, а не в суде, Кеснер дал уклончивый ответ.

«Кто-то решал свои споры в суде, а кто-то обращался к таким людям как Хуберт Хирв», - пояснил он.

Кеснер дает показания по видеомосту по-русски и его слова переводятся на эстонский и английский языки.