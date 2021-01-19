Фото ⟩ Из-за снежной бури в Японии столкнулись 130 автомобилей
В Японии из-за снежной бури на дороге столкнулись друг с другом 130 автомобилей. Один человек погиб, 10 ранено, образовался многокилометровый затор.
В Японии из-за снежной бури на дороге столкнулись друг с другом 130 автомобилей. Один человек погиб, 10 ранено, образовался многокилометровый затор. Снежная буря замела длинный участок высокоскоростной автомагистрали Тохоку, проходящей с севера на юг Японии, в районе северно-восточной префектуры Мияги.
В результате свои автомобили не могут покинуть около 200 человек. На месте работают спасатели. Застрявшим в машинах доставили еду, питьевую воду и одеяла.
По словам синоптиков, во время аварии скорость ветра на этом участке дороги превышала 100 км\ч.
В северо-восточном регионе Тохоку в течение следующих суток выпадет до 40 см снега, говорят синоптики. Власти отменили движение нескольких поездов.
За последние недели по Японии ударило несколько сильных снежных бурь. В некоторых районах выпало в два раза больше снега, чем обычно в этот период. В декабре из-за сильного снегопада около тысячи автомобилей на два дня застряли на скоростной автомагистрали Канэцу. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга тогда призвал граждан проявлять осторожность.