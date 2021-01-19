В Нарве реконструируют сразу пять улиц, в том числе в центре

Три улицы у границы и две - на окраинах

“Мы получили от государства больше средств на улицы, чем планировали, - рассказала мэр Нарвы Катри Райк. - Мы получили 1 559 000 евро на улицы Тулевику, Линда, Мальми, Вахтра и Тиймана. Центр города будет достаточно... раскопан. Разумеется, всех политиков перед выборами это особенно “обрадует”. Но мы хотим, чтобы улицы были в порядке”.

Экс-мэр Алексей Евграфов, комментируя эту новость в Facebook, отметил, что документы на финансирования городские власти подготовили еще в первом полугодии 2020 года, и вот теперь пришло положительное решение.

“Самофинансирование города очень большое - 2,3 млн евро - и мы здесь должны очень серьезно пересмотреть инвестиционные планы города”, - сказала мэр Катри Райк.

“У органов местного самоуправления есть дороги, которые необходимо привести в порядок, но часто ресурсов недостаточно, и ремонт таких дорог ждет неизвестное будущее. За последний год государство практически утроило объем поддержки для улучшения местных дорог, что оказалось результативным - от этого выигрывают как местные жители, так и предприниматели”, - прокомментировал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

“До этого в прессе был освещен проект реконструкции улиц Раху, Кересе и главного городского кольца. И теперь получилось логически его продолжить. Ремонт этих дорог позволит привести в порядок весь так называемый транзитный путь от въезда в город до пограничного пункта”, - сказал вице-мэр Нарвы Сергей Горлач.

Действительно, масштабный и рекордно дорогой проект реконструкции транзитных дорог касается, по большей части, того пути, по которому на границу через Нарву следуют большегрузные автомобили, но не касается улицы Тулевику непосредственно у погранпункта для грузовиков. А легковые машины для транзита используют и другие улицы, в том числе ул. Линда и Мальми, ведущие к погранпункту для легковых машин и автобусов. Их как раз и отремонтируют в рамках отдельного проекта этим летом.

Ратуша и две площади у ее подножия

Также в этом году начнутся первые строительные работы по проекту реконструкции нарвской ратуши и Ратушной площади. По словам главного специалиста городской Службы проектов Полины Эриксон, до середины февраля планируется заключить договор со строительной фирмой. Проект должен завершиться к концу 2022 года. Его бюджет - 7,2 млн евро, из которых 2,3 млн заплатит город.

Ратушу - и внутри, с снаружи, приблизят к историческому облику, в здании появятся даже печи. В восстановленную ратушу переедет городское собрание, здесь будет представительский кабинет мэра, зал для мероприятий (в т.ч. регистрации бракосочетаний). Ниже - на первом этаже - будут туристический инфопункт и помещения, которые сдадут в аренду для обслуживания туристов. Подвал полностью отведен для ресторанного комплекса.