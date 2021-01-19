Судью отправляют под суд по обвинению в нескольких преступлениях

Для составления обвинительного акта судье в законе предусмотрен особый порядок, чтобы избежать явно необоснованных или политически предвзятых обвинений. Исходя из этого, генпрокурор должен сначала направить ходатайство в Госсуд, чтобы суд предложил президенту дать согласие на предъявление обвинения. Только после одобрения главы государства прокуратура может направить обвинение в окружной суд для рассмотрения по существу.

Впервые генпрокуратура обратилась с ходатайством для предъявления обвинения Вавренюку еще в сентябре прошлого года, но в начале октября Госсуд отклонил его из-за существенных недостатков. Новое ходатайство было отправлено в Госсуд 31 декабря, и 19 января оно было удовлетворено.

По мнению Госсуда, предъявление обвинения Вавренюк не является политически предвзятым или иным образом явно необоснованным. Также не были установлены какие-либо обстоятельства, которые указывали бы на то, что целью уголовного производства — нанести вред беспристрастности и независимости судьи.

Делая предложение президенту, Госсуд не вправе оценивать собранные в рамках уголовного дела доказательства и принимать решение о виновности. Возникшие в ходе производства подозрения требуют дальнейшего расследования в рамках справедливого судебного разбирательства, которое начинается с уездного суда. Но предварительным условием для этого является составление обвинительного акта.