Вт, 19.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Судью отправляют под суд по обвинению в нескольких преступлениях
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Судью отправляют под суд по обвинению в нескольких преступлениях

Эвели Вавренюк ФОТО: Margus Ansu

Сегодня Госсуд удовлетворил ходатайство генпрокурора, в котором он желает предъявить судье Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк обвинения в нескольких преступлениях. Госсуд направил ходатайство на согласование президенту, пишет Postimees.

Для составления обвинительного акта судье в законе предусмотрен особый порядок, чтобы избежать явно необоснованных или политически предвзятых обвинений. Исходя из этого, генпрокурор должен сначала направить ходатайство в Госсуд, чтобы суд предложил президенту дать согласие на предъявление обвинения. Только после одобрения главы государства прокуратура может направить обвинение в окружной суд для рассмотрения по существу.

Впервые генпрокуратура обратилась с ходатайством для предъявления обвинения Вавренюку еще в сентябре прошлого года, но в начале октября Госсуд отклонил его из-за существенных недостатков. Новое ходатайство было отправлено в Госсуд 31 декабря, и 19 января оно было удовлетворено.

По мнению Госсуда, предъявление обвинения Вавренюк не является политически предвзятым или иным образом явно необоснованным. Также не были установлены какие-либо обстоятельства, которые указывали бы на то, что целью уголовного производства — нанести вред беспристрастности и независимости судьи.

Делая предложение президенту, Госсуд не вправе оценивать собранные в рамках уголовного дела доказательства и принимать решение о виновности. Возникшие в ходе производства подозрения требуют дальнейшего расследования в рамках справедливого судебного разбирательства, которое начинается с уездного суда. Но предварительным условием для этого является составление обвинительного акта.

Прокуратура хочет привлечь к ответственности судью за профессиональные преступления, в том числе за вымогательство и неоднократное получение взяток, предоставление ложной информации и незаконную передачу личных данных.

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