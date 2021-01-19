Видео ⟩ ФБК выпустил большое расследование о Путине и его дворце под Геленджиком за 100 миллиардов

Из присланных материалов, которые в ФБК превратили в интерактивные планы этажей и помещений здания, следует, что на цокольном этаже расположены спа-зона, массажная, косметологический кабинет, спа-капсула, парикмахерская, а также большой бассейн, сауны, хаммамы, купели, чаши для купания и аквадискотека. На первом этаже обустроены просторные залы для приема гостей и другие помещения для досуга, включая читальню и музыкальную гостиную. На втором этаже находятся многочисленные гостевые спальни, хозяйская спальня, зимний сад и несколько комнат для отдыха.

Все помещения в здании обставлены роскошной мебелью. Так, стоимость самого дорогого стола во дворце в ФБК оценили в 4,2 млн рублей.

Отдельно в расследовании упоминается, что во дворце есть собственный театр, бар, и «кальянная», в которой нет окон, но есть сцена, гримерная, софиты, а еще «на плане отмечено что-то очень похожее на шест». Кроме того, на планах отмечены казино, зал с танцевальным ковриком, зал с игровыми автоматами и комната, в которой построен огромный трек для электрических машинок.

Слушайте, я, конечно, всё понимаю, желание сделать побогаче, да подороже



НО У ДЕДА ЕСТЬ ДВУХЭТАЖНЫЙ ТЕАТР, КАЗИНО, КАЛЬЯННАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШЕСТОМ И КОМНАТА С АВТОМАТАМИ pic.twitter.com/xExVbvs6XK — Vitaly Kolesnikov (@MrFlipgraf) January 19, 2021

«Проблема этого дворца, как вы понимаете, вовсе не в плохом вкусе владельца. Ну да, страшновато доверять управление страной тому, кто так явно двинулся на роскоши, - но, в конце концов, нет ничего преступного в том, что кому-то нравятся лепнина и позолота. Конечно, трудно понять, зачем одному человеку 47 диванов, но у каждого свои причуды. Проблема в том, на чьи деньги были куплены все эти диваны, построены эти бассейны, »кальянные« и аквадискотеки», - считает Навальный.

Навальный отметил, что площадь участка под огромным дворцовым комплексом составляет 68 гектаров, однако на самом деле территория дворца примерно в 100 раз больше, поскольку прилегающий участок площадью 7 тыс. гектаров принадлежит ФСБ, а в сентябре прошлого года его целиком передали фирме «Комплекс». Целью этой операции Навальный назвал «создание чего-то типа буфера вокруг дворца Путина». По словам оппозиционера по площади вся территория комплекса в 39 раз превышает площадь княжества Монако.

История строительства и стоимость дворца

В следующей части расследования подробно рассказывается об истории строительства роскошного дворца на берегу Черного моря. По словам Навального, в начале девяностых Сергей Колесников, рассказавший о дворце Путина в 2010 году, вместе с полковником КГБ в отставке Дмитрием Гореловым учредил в Санкт-Петербурге фирму «Петромед», которая занималась закупкой и поставками медицинского оборудования и оснащением больниц. Долю в ней имела мэрия города, а интересы мэрии в компании представлял Владимир Путин.