Видео ⟩ ФБК выпустил большое расследование о Путине и его дворце под Геленджиком за 100 миллиардов
Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, 19 января выпустил масштабное расследование, посвященное Владимиру Путину и его биографии.
Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, 19 января выпустил масштабное расследование, посвященное Владимиру Путину и его биографии.
Одной из главных тем расследования стал дворец в окрестностях Геленджика, строительство которого, по данным ФБК, обошлось в 100 млрд рублей (то есть около 1,120 млрд евро). Текстовая версия расследования была размещена на отдельном сайте, а ролик на YouTube, подготовленный до возвращения Алексея Навального в Россию и его ареста 18 января, длится почти два часа. Сам Навальный назвал этот материал «психологическим портретом», который позволяет понять, «как простой советский офицер превратился в безумца, помешанного на деньгах и роскоши».
В первой части ролика Навальный рассказал о службе Владимира Путина в КГБ и работе будущего президента в ГДР, его возвращении в Россию, приходе в мэрию Санкт-Петербурга и дальнейших этапах карьеры.
«Именно в Дрездене были определены главные жизненные принципы Путина. На них он построит всю свою дальнейшую карьеру, а потом положит их в основу государства. Всегда говори одно, а делай другое. Ложь и лицемерие - самые эффективные механизмы работы. Коррупция - основа доверия. Самые надежные друзья - это те, кто много лет ворует и мошенничает вместе с тобой. И самое главное: денег не может быть слишком много», - заявил Навальный.
Завершив первую часть расследования на истории назначения Владимира Путина преемником Бориса Ельцина, Навальный перешел к рассказу о главном президентском дворце.
«Самый секретный и охраняемый объект в России, без преувеличения. Это не загородный дом, не дача, не резиденция - это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это прямо отдельное государство внутри России. И в этом государстве есть единственный и несменяемый царь. Путин», - заявил Навальный.
Речь идет об известной усадьбе недалеко от села Прасковеевка Геленджикского района, расположенной на мысе Идокопас на берегу Черного моря. В 2010 году бизнесмен Сергей Колесников написал открытое письмо тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву. В нем утверждалось, что соучредитель дачного кооператива «Озеро» Николай Шамалов построил для Путина жилой комплекс на берегу Черного моря поблизости от Геленджика. Колесников писал, что комплекс занимает площадь в десятки тысяч квадратных метров, а его стоимость составляет 1 млрд долларов. С тех по за объектом закрепилось название «дворец Путина», хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицал, что усадьба имеет отношение к Путину.
СМИ писали, что общая площадь усадьбы, принадлежащей компании «Комплекс», составляет 67,9 гектара. В июне 2020 года компания расширила свои причерноморские владения, арендовав расположенный рядом с усадьбой участок леса площадью около 58,5 гектара для охоты и рыбалки на 48 лет. При этом найти сведения о торгах, в ходе которых компания получила право аренды земель, не удалось.
Ранее также сообщалось, что с 2016 года по настоящее время владельцем ООО «Комплекс» является АО «Бином» (ранее фирмой владели офшорные компании). Единственный собственник «Бинома», о котором упоминает система СПАРК, - Александр Пономаренко, полный тезка бывшего владельца «Новороссийского морского торгового порта», который в 2011 сообщил журналистам, что купил усадьбу в Прасковеевке за 350 млн долларов. Тогда он назвал комплекс пансионатом и сообщил, что объект ему продал совладелец банка «Россия» Николай Шамалов, которого считают одним из ближайших друзей Владимира Путина. Его сына Кирилла называли зятем президента, но в 2018 году появилась информация, что брак Кирилла Шамалова с дочерью президента Катериной Тихоновой якобы распался.
Однако в ФБК утверждают, что реальным владельцем дворца был и остается Владимир Путин. «Эта история не знакома никому. Во-первых, вы не представляете истинных размеров этого дворца. Во-вторых, никакой продажи не было. Это юридическая иллюзия - постановка, созданная с помощью нескольких фиктивных сделок и активной кампании в СМИ. Единственный настоящий хозяин этого знаменитого места с самого начала по сегодняшний день - Владимир Владимирович Путин. Ну и в-третьих, заглянув внутрь, вы поймете, что президент России психически нездоров. Он помешался на богатстве и роскоши», - утверждает Навальный.
Владимир Владимирович, помашите ручкойhttps://t.co/2WgjNPCjSU pic.twitter.com/WwiXn5yRLg— Георгий Албуров (@alburov) January 19, 2021
В расследовании говорится, что на территории комплекса действуют строжайшие меры безопасности, но ФБК с четвертой попытки удалось снять дворец, а также получить его планы и снимки интерьера. По словам Навального, площадь дворца составляет почти 17,7 тыс. квадратных метров, что позволяет назвать его самым большим частным жилым домом в России.
Георгий @alburov рассказывает, как он добрался вместе с Вячеславом @vigimadi к дворцу Путина, чтобы поснимать всю эту роскошь на дрон.— ФБК (@fbkinfo) January 19, 2021
На сам дворец можно посмотреть здесь: https://t.co/cVDBgMsoiG pic.twitter.com/Riiy4VAkh0
Сейчас на территории комплекса ведутся активные строительные работы, причиной которых Навальный назвал плесень: из-за ошибок при проектировании в здании не работала вентиляция, тек потолок и была высокая влажность. «В общем, решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново», - говорится в расследовании.
В ходе этих работ на территории комплекса появилась хоккейная коробка. Также на участке расположены церковь, оранжерея площадью 2,5 тыс. квадратных метров (всего за растениями на территории постоянно следят около сорока садовников), 80-метровый мост для прохода к чайному домику площадью те же 2,5 тыс. квадратных метров, и амфитеатр, который «строится и перестраивается просто непрерывно, годами». На пляж можно попасть через специальный тоннель, проложенный метростроевцами. Навальный уточнил, что из тоннеля также можно попасть в подземную дегустационную комнату с большим окном, из которого открывается прекрасный вид на море.
Вы думали про бункерного деда — это шутки такие? НЕТ. Посмотрите, Путин вырыл себе подземный хоккейный дворец размером с пятиэтажный дом pic.twitter.com/Y1dodInSam— Георгий Албуров (@alburov) January 19, 2021
В ФБК также смогли получить план дворца. Их соратникам Навального прислал «один из важных подрядчиков», работавший над обустройством дворца. «Он был настолько ошеломлен и взбешен роскошеством убранства и безумными ценами на мебель, что прислал нам детальный архитектурный план этого объекта. Там есть все - от рисунка узоров на полу до артикулов всех предметов мебели и расстановки розеток», - говорится на сайте с расследованием. Подлинность этих планов подтвердило их сравнение с несколькими фотографиями интерьеров дворца, которые появились в Сети в 2011 году.
Из присланных материалов, которые в ФБК превратили в интерактивные планы этажей и помещений здания, следует, что на цокольном этаже расположены спа-зона, массажная, косметологический кабинет, спа-капсула, парикмахерская, а также большой бассейн, сауны, хаммамы, купели, чаши для купания и аквадискотека. На первом этаже обустроены просторные залы для приема гостей и другие помещения для досуга, включая читальню и музыкальную гостиную. На втором этаже находятся многочисленные гостевые спальни, хозяйская спальня, зимний сад и несколько комнат для отдыха.
Все помещения в здании обставлены роскошной мебелью. Так, стоимость самого дорогого стола во дворце в ФБК оценили в 4,2 млн рублей.
Отдельно в расследовании упоминается, что во дворце есть собственный театр, бар, и «кальянная», в которой нет окон, но есть сцена, гримерная, софиты, а еще «на плане отмечено что-то очень похожее на шест». Кроме того, на планах отмечены казино, зал с танцевальным ковриком, зал с игровыми автоматами и комната, в которой построен огромный трек для электрических машинок.
Слушайте, я, конечно, всё понимаю, желание сделать побогаче, да подороже— Vitaly Kolesnikov (@MrFlipgraf) January 19, 2021
НО У ДЕДА ЕСТЬ ДВУХЭТАЖНЫЙ ТЕАТР, КАЗИНО, КАЛЬЯННАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШЕСТОМ И КОМНАТА С АВТОМАТАМИ pic.twitter.com/xExVbvs6XK
«Проблема этого дворца, как вы понимаете, вовсе не в плохом вкусе владельца. Ну да, страшновато доверять управление страной тому, кто так явно двинулся на роскоши, - но, в конце концов, нет ничего преступного в том, что кому-то нравятся лепнина и позолота. Конечно, трудно понять, зачем одному человеку 47 диванов, но у каждого свои причуды. Проблема в том, на чьи деньги были куплены все эти диваны, построены эти бассейны, »кальянные« и аквадискотеки», - считает Навальный.
Навальный отметил, что площадь участка под огромным дворцовым комплексом составляет 68 гектаров, однако на самом деле территория дворца примерно в 100 раз больше, поскольку прилегающий участок площадью 7 тыс. гектаров принадлежит ФСБ, а в сентябре прошлого года его целиком передали фирме «Комплекс». Целью этой операции Навальный назвал «создание чего-то типа буфера вокруг дворца Путина». По словам оппозиционера по площади вся территория комплекса в 39 раз превышает площадь княжества Монако.
В следующей части расследования подробно рассказывается об истории строительства роскошного дворца на берегу Черного моря. По словам Навального, в начале девяностых Сергей Колесников, рассказавший о дворце Путина в 2010 году, вместе с полковником КГБ в отставке Дмитрием Гореловым учредил в Санкт-Петербурге фирму «Петромед», которая занималась закупкой и поставками медицинского оборудования и оснащением больниц. Долю в ней имела мэрия города, а интересы мэрии в компании представлял Владимир Путин.
Как рассказывал сам Колесников, в начале 2000-х годов Николай Шамалов обратился к совладельцам «Петромеда» с предложением от имени Путина «предоставить финансирование для ряда крупных контрактов в области государственного здравоохранения». «Предложение было, как и все, что придумывает Путин, откровенно коррупционное. Идея заключалась в следующем: олигархи, например Абрамович и Мордашов, будут жертвовать »Петромеду« деньги, а »Петромед« будет тратить их на медицину - модернизацию больниц, закупку оборудования и так далее. Но была еще одна важная часть договора.35% пожертвований уходило на специальный офшор», - сказал Навальный, уточнив, что по 2% акций офшора досталось Шамалову, Горелову и самому Колесникову, а 94% акций отдали Владимиру Путину.
Созданный таким образом инвестфонд назвали «Росинвест». В 2005 году глава управделами президента Владимир Кожин, которого Путин знал со времен работы в мэрии Санкт-Петербурга, подписал инвестиционный договор на строительство в Геленджике «детского спортивно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия». Предполагалось, что строить, будут совместно управделами президента и компания «Лирус». Акционерами последней были Николай Шамалов, Сергей Колесников и Дмитрий Горелов, а финансирование строительство выделял «Росинвест», причем в какой-то момент на эту стройку решено было направить все средства фонда - прочие инвестпроекты были закрыты по требованию Шамалова.
Как утверждает Навальный, после утечки информации о грандиозной стройке была придумана схема с продажей дворца Александру Пономаренко, но сделка была фиктивной. Судя по отчету купившего объект кипрского офшора, дворец купили не за 350 млн, а за 350 тыс. долларов.
«После Шамалова дворцом начала управлять некая компания "Инвестстрой". Непосвященному человеку это должно было указывать на то, что никакой связи с Путиным вообще не осталось. Директор - некто Болат Закарьянов, собственники - какие-то Татьяна Кузнецова и Инна Колпакова. Офшор, на который был записан дворец, по доверенности представлял человек по имени Иван Сердитов», - отметил Навальный, пояснив, что все эти люди имели отношение к управделами президента и ФСО, а Сердитов тогда работал юристом в фирме «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (Николай Егоров - однокурсник Путина, устроивший будущего президента на работу в мэрию Петербурга), а сейчас возглавляет правовое управление управделами президента.