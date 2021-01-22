Попавшая под сокращение беременная: на что мне теперь жить?

Ксения рассказала, что с марта 2019 работала по трудовому договору, но в связи со сложившейся в стране экономической ситуацией в июне 2020 года была сокращена.

Через несколько дней после сокращения она узнала, что беременна. Ксения сразу встала на учет в Кассу по безработице, и ей были назначены выплаты до декабря 2020 года.

«Мой муж тоже потерял работу и, попав в тяжелое финансовое положение, я задалась вопросом относительно компенсации по родам, - говорит Ксения. - Обратившись в Больничную кассу, я получила отказ с объяснением, что компенсация выплачивается только работающим женщинам. Но ведь трудовой договор прекращен не по моей инициативе, кроме того, Касса по безработице весь период платит социальный налог. И период, за который берется расчет компенсации по родам, - предыдущий год, когда я состояла в трудовых отношениях».

По ее словам, выплаты по сокращению прекращаются более чем за месяц до рождения ребенка, а иного дохода у нее нет. «Я понимаю, что после рождения ребенка буду иметь право на получение родительской компенсации, но на какие средства мне жить до этого времени, я не знаю», - объяснила Ксения.

Пресс-секретарь Больничной кассы Маргарита Купченкова подтвердила, что компенсация по родам - это именно финансовая компенсация работающей застрахованной женщине, которая из-за временного освобождения от рабочих обязанностей не получает дохода, облагаемого социальным налогом. «Таким образом, если у женщины нет трудовых отношений, она, к сожалению, не имеет права на пособие по беременности и родам», - уточнила Купченкова. Она отметила, что в этом случае есть только право на получение родительской компенсации с момента рождения ребенка, которую выплачивает Департамент социального страхования.

«К сожалению, у Больничной кассы нет возможности выплачивать дополнительные пособия, - подтвердила она. - Для получения помощи мы рекомендуем обратиться в социальный отдел местного самоуправления или в Кассу по безработице».

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Специалист по коммуникации Кассы по безработице Екатерина Калиничева сказала, что после сокращения Ксения все сделала правильно: зарегистрировалась в Кассе по безработице и ходатайствовала о страховом возмещении по безработице, на которое у нее было право после сокращения.

«Если, как сказано в вопросе, она получала это возмещение до декабря, скорее всего страховое возмещение было назначено на 180 дней. Срок выплаты возмещения зависит от стажа страхования от безработицы», - объясняет Калиничева.

Если стаж по страхованию: меньше пяти лет - касса назначает возмещение на 180 календарных дней;

от пяти до десяти лет - на 270 календарных дней;

десять лет и более - на 360 календарных дней.

По словам Калиничевой, если Ксении страховое возмещение по безработице выплачивалось 180 дней, скорее всего у нее есть также право ходатайствовать о пособии по безработице (максимально на 90 дней).

«Пособие по безработице в этом году составляет 50 процентов от минимальной заработной платы прошлого года, т.е. дневная ставка пособия по безработице составляет 9,42 евро в день или 292,02 евро за 31 календарный день, - рассказывает специалист по коммуникации Кассы по безработице. - В прошлом году размер пособия по безработице за 31 календарный день составлял чуть более 189 евро».

Она отметила, что для получения пособия по безработице месячный доход должен быть меньше 31-кратной дневной ставки пособия по безработице, то есть меньше 292,02 евро.