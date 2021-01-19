График ⟩ COVID-19 в Эстонии: о новых послаблениях ограничений пока речи нет

«В настоящее время проводится больше тестов именно в больницах и домах престарелых», - добавила Лутсар.

На этой неделе наиболее высокий уровень заражения в трех уездах: Харьюмаа, Тартумаа и Пярнумаа.

«Стабилизировалось количество заражений и людей, находящихся в больнице. Может быть, есть тенденция к снижению - по крайней мере, если смотреть по неделям», - сказала Лутсар. «В любом случае можно сказать, что идет стабилизация», - добавила она.

Ждать ли нам послабления ограничений? «Научный совет изучает ситуацию, но, вероятно, в данный момент нет смысла делать новые послабления», - ответила Лутсар, добавив, что очень сложно принять решение на основании одного дня. «Поскольку у нас небольшая страна, есть очень большие колебания, когда в один день 200 положительных результатов, а в следующий - 600», - пояснила она.

По словам члена научного совета Кристы Фишер, наблюдается небольшое снижение заражаемости, но к этому нужно относиться с осторожностью. «Когда школы перешли на дистанционное обучение, уровень инфицирования среди 19-летних оставался низким. Когда молодые люди заражаются, вирус передается и старшим, и это приводит к увеличению общей заражаемости», - сказала Фишер, по оценке которой, ограничения сейчас помогли нам.

«Я вижу, что в некоторых уездах заражаемость среди молодых людей снова начала расти, это может быть признаком того, что зараженных будет больше и в других возрастных группах», – констатировала Фишер.

К утру понедельника за последние сутки было проанализировано 2659 тестов на коронавирус, из которых 265, то есть 10 процентов от общего количества тестов, были первичными положительными. Сутками ранее было проанализировано 3207 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 390 или 12,2.

С понедельника правительство ослабило ряд связанных с коронавирусом ограничений в сфере образования, спорта и общественного питания. По словам Фишер, смягчение различных мер может привести к увеличению распространения коронавируса. «Жизнь показала, что без ограничений невозможно обойтись», - сказала Фишер.

В последние недели вакцинация проводилась в домах призрения, хотя после объявления Pfizer о сокращении поставок вакцины в Европейском союзе это также будет означать замедление темпов вакцинации. «Мы надеемся, что через некоторое время, хотя бы клиенты домов призрения будут вакцинированы и там больше не будет больших очагов и случаев смертей», - надеется Фишер.

На прошлой неделе руководитель исследования Рут Калда сказала Postimees, что на последнем этапе исследования доля бессимптомных инфекций увеличилась по сравнению с предыдущим этапом исследования - в настоящее время 46 процентов без симптомов. «Это, вероятно, также объясняет, почему уровень заболеваемости не увеличился, поскольку бессимптомные пациенты вряд ли обратятся к врачу», - пояснила Калда.

Мэр Пярну: мы должны соблюдать связанные с коронавирусом правила, чтобы уровень заражения начал снижаться

Ромек Козенкраниус. ФОТО: Mailiis Ollino

Мэр Пярну Ромек Козенкраниус обеспокоен, поскольку за две недели заболеваемость коронавирусом на 100 000 населения в Пярнуском уезде превысила средний показатель по Эстонии. «Кривая распространения инфекции, которая поползла вверх после Рождества и Нового года, ложится тяжелым бременем на медицинскую систему, и, если число заболеваний продолжит расти, Пярнумаа могут ожидать дополнительные ограничения», - сказал Козенкраниус.

По его словам, несмотря на стремительный рост числа коэффициента заражения в Пярнумаа, люди склонны забывать о правилах или легкомысленно относиться к их соблюдению. «Например, были случаи, когда в точке общепита в Пярну или другом общественном учреждении было полно посетителей, невозможно было соблюдать дистанцию, а обслуживающий персонал не носил маски», - пояснил он.