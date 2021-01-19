Заразившийся коронавирусом член Рийгикогу рассказал о своем состоянии

«У меня нет полномочий называть другие имена или говорить о состоянии здоровья других людей, но я один из шести инфицированных», - сказал Сааремяэ. Он находится на домашнем карантине, а вся его семья - на самоизоляции.

Сааремяэ не жаловался ни на какие недуги или острые симптомы. «Думаю, мне нужно постучать по дереву, но если бы мне не позвонили сегодня и не сказали, что у меня положительный результат теста на коронавирус, я бы и не догадывался. Есть небольшой насморк и усталость, но это можно смело отнести к зимнему времени и пробуждению в 6.20, потому что дети считают это время наиболее подходящим временем для подъема», - сказал он.

Политик и театральный деятель, живущий недалеко от Арбавере в волости Кадрина, сохраняет оптимизм. «В этом лесу нам приходится справляться с четверыми. Деревенский дом и подвал большие, еды все еще хватает. Кроме того, есть всевозможные курьерские услуги. Мы не останемся голодными, и поначалу не нужно отправлять посылки с продуктами», - пошутил он.