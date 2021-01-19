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Несмотря на два импичмента президента Дональда Трампа, в Вашингтоне уверены, что именно он в ближайшие годы сохранит статус самого влиятельного консервативного политика в Соединенных Штатах.

События на Капитолийском холме на прошлой неделе, в результате которых пять человек погибли, а несколько десятков демонстрантов и полицейских получили ранения, должны были поставить жирную точку в не слишком долгой политической карьере Дональда Трампа.

Демократы в Конгрессе объявили о новом импичменте, ведущие газеты и телеканалы США потребовали от президента немедленно уйти в отставку, а влиятельные представители Республиканской партии публично заявили, что глава Белого дома, накануне штурма призывавший своих сторонников "драться, как черти", растерял весь свой политический капитал.

Близкий друг и советник Трампа, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, например, сказал, что республиканцы должны перевернуть эту страницу, отказавшись от поддержки Трампа, добавив, что уходящий лидер страны сам похоронил свою политическую репутацию.

К началу этой недели в знак протеста против действий Трампа в отставку ушли три члена кабинета министров и полтора десятка сотрудников администрации США. О том, что президент несет личную ответственность за события на Капитолии, заявили бывший представитель в ООН Никки Хэйли и ряд влиятельных законодателей-республиканцев, включая сенаторов Линдси Грэма, Митта Ромни и Лису Мурковски.

"Я хочу, чтобы он ушел, - сообщила сенатор газете The Anchorage Daily News. - Он уже разрушил все, что мог".

По мнению ведущего консервативного телеканала Fox News Стюарта Варни, всегда выступавшего в защиту Трампа, уходящий президент теряет поддержку Республиканской партии.

Getty Images Ведущие американские СМИ требовали отставки Дональда Трампа, называя его политическим трупом.

"Я думаю, что он никогда не сможет отмыться от того, что произошло в среду, 6 января, и никогда не сможет восстановить свою репутацию", - заявил он.

Это мнение, похоже, разделяют и республиканцы в Конгрессе. Если еще год назад все без исключения республиканцы в Палате представителей единогласно высказались против импичмента президента, то на этот раз за отстранение главы государства от власти проголосовали 10 членов его собственной партии.

"То, что мы видели, убедило нас в том, что этот президент не способен управлять страной", - сообщил конгрессмен Питер Мэйджер радиостанции WXMI в штате Миннесота.

В числе голосовавших за импичмент оказалась представитель штата Вайоминг Лиз Чейни, считающаяся третьим по старшинству делегатом в республиканской фракции в Конгрессе.

Того, что обвинительное заключение против Трампа утвердят и сенаторы, не исключил даже верный союзник президента, глава республиканского большинства в Верхней палате Конгресса Митч Макконнелл, сообщивший, что именно глава Белого дома несет ответственность за попытку штурма Капитолия.

Впрочем, далеко не все республиканцы в Конгрессе разделяют эту позицию.

Преждевременные похороны?

Getty Images В числе конгрессменов, проголосовавших за второй импичмент Трампа, оказались десять республиканцев.

Уже через несколько часов после попытки радикальных сторонников Трампа организовать штурм Капитолия, 147 законодателей-республиканцев в Палате представителей проголосовали за то, чтобы отменить результаты волеизъявления выборщиков в штате Пенсильвания.

На этом настаивал сам Трамп, несмотря на то, что за два месяца, прошедшие после дня голосования, адвокаты действующего президента не смогли предоставить доказательств каких-либо фальсификаций, а судебные иски его избирательного штаба отверг 61 суд.

Уже на следующий день после попытки штурма Капитолия Трамп позвонил участникам традиционной конференции Национального комитета Республиканской партии в Вашингтоне. Звонок президента встретили аплодисментами и выкриками "Мы вас любим!"

Спустя сутки участники конференции единогласно переизбрали на очередной срок главу Национального партийного комитета Ронну Макдэниэл. На ее избрании в свое время настаивал лично Трамп.

В своем выступлении после голосования она заявила о "фантастических успехах", достигнутых Трампом, и ни словом не упомянула о событиях на Капитолийском холме.

"Подавляющее большинство республиканцев в Конгрессе выступают против импичмента президента, опасаясь подорвать позиции партии на следующих промежуточных выборах в 2022 году, - пояснил Русской службе Би-би-си политолог, эксперт вашингтонского Института Брукингса Марвин Калб. - Но самого Трампа эта поддержка не очень заботит. Он знает, что в ближайшие годы останется самым влиятельным политиком в Республиканской партии, и будет сам решать, кого в будущем будут выбирать миллионы его сторонников".

Теневой президент?

Getty Images Несмотря на уход Трампа с поста президента он остается влиятельной фигурой, с которой придется считаться как его сторонникам, так и противникам.

О том, что сам Трамп и члены его семьи рассматривают формальную процедуру сертификации голосов выборщиков в Конгрессе как своеобразный "тест на лояльность" для республиканских законодателей, действующий президент не раз заявлял в своем "Твиттере".

"Группа пораженцев в Республиканской партии уйдет в историю, как слабые и неэффективные защитники нашей страны", - пригрозил глава Белого дома за несколько дней до голосования в Конгрессе (после блокировки компанией Twitter аккаунта Дональда Трампа твит стал недоступен).

Его сын, Эрик Трамп, был еще более откровенен.

"Я лично буду делать все, чтобы нанести поражение каждому республиканскому сенатору или конгрессмену, который не выступит против этого мошенничества, - написал он в своем "Твиттере". - Они попытаются принять участие в следующих выборах, и они проиграют".

"На выборах в ноябре за Трампа проголосовали почти 74 млн американцев. Больше голосов не получал ни один президент-республиканец в истории США, и эти люди остаются серьезной политической силой, с которой придется считаться представителям партии", - заметил Русской службе Би-би-си политтехнолог Брент Руделл.

Последние опросы общественного мнения доказывают, что события на Капитолийском холме почти не повлияли на уровень поддержки Трампа среди его сторонников.

Getty Images На последних выборах за Трампа проголосовали 74 миллиона избирателей - больше чем за любого кандидата-республиканца в истории.

Согласно результатам исследования, опубликованным социологами университета Quinnipiac, например, 56% опрошенных считают Трампа ответственным за попытку штурма Капитолия, а рейтинг доверия ко все еще действующему президенту упал до 33%.

Но это цифры, отражающие настроения сторонников обеих партий. 73% опрошенных республиканцев по-прежнему поддерживают уходящего главу Белого дома, расценивая его действия как попытку защитить демократию. Именно так они воспринимают то, что произошло в Вашингтоне 6 января.

В декабре прошлого года, уже после поражения на выборах, рейтинг поддержки Трампа среди республиканцев составлял 87%. События 6 января ударили по поддержке Трампа, но не критично.

"Уровень поддержки Трампа в среде его сторонников остается почти неизменным все последние годы, и никакие скандалы не могут повлиять на эти цифры", - утверждает Руделл.

Вопросы веры

Getty Images Эксперты уверены, что и после событий на Капитолии Трампу удалось сохранить симпатии консервативного большинства.

В сентябре прошлого года журналист Боб Вудворт опубликовал расшифровки своих разговоров с Трампом, записанных в начале 2020-го. В одном из этих разговоров президент признал, что еще в середине зимы знал о смертельной опасности коронавируса. Несмотря на это, в публичных выступлениях он продолжал говорить о том, что эпидемию придумали демократы, а сам вирус исчезнет уже весной.

В Вашингтоне разгорелся громкий скандал, президента обвинили в попытке скрыть информацию и в создании угрозы для национальной безопасности США. Несмотря на это, уровень поддержки Трампа среди его сторонников тогда вырос с 92 до 94%.

Годом раньше, на фоне сообщений о том, что Трамп попытался оказать давление на президента Украины, заставив его найти компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена, уровень поддержки главы Белого дома среди республиканцев вновь вырос, превысив 90%.

После событий на Капитолии от уходящего президента действительно отвернулись некоторые его сторонники, но эксперты уверены, что Трампу все же удалось сохранить симпатии консервативного большинства.

"Заявления влиятельных республиканцев, демонстративные отставки членов кабинета и даже намерения крупнейших корпораций в США отказать штабу Трампа в финансовой поддержке, никак не повлияют на его собственные перспективы в американской политике, - уверен Марвин Калб. - 74 млн его сторонников уже доказали, что готовы по-прежнему поддерживать Трампа".

Всего лишь за два месяца, прошедшие после выборов, политические комитеты, организованные технологами Трампа, собрали в виде пожертвований более $200 млн. В Вашингтоне считают, что это свидетельствует о том, что уходящий президент вполне может позволить себе продолжить участие в политике, не рассчитывая на деньги крупных корпораций.

Более того, согласно исследованию, проведенному газетой Wall Street Journal, 46,6% зарегистрированных избирателей-республиканцев заявили , что они в первую очередь считают себя сторонниками Трампа, а не партии. Только 40% опрошенных сообщили, что для них главным приоритетом являются партийные ценности.

Кроме этого, сам Трамп, похоже, вовсе не считает недавние события на Капитолийском холме, шокировавшие Америку и весь мир, поводом для того, чтобы уйти из политики.

По словам сенатора-республиканца Бена Сасси, президент внимательно следил за трансляцией штурма по телевизору и приветствовал то, как развивались события.

"Дональд Трамп ходил по Белому дому и искренне не понимал, почему остальные члены его команды не были так же довольны, как и он, тем, что погромщики атакуют полицию, пытаясь ворваться в здание. Он был очень доволен", - сказал сенатор.