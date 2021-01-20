Ср, 20.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Квартира в Доме художников с террасой, ремонтом и видом на город ищет творческую личность

Квартира в Доме художников на площади Свободы в Таллинне. ФОТО: KV.EE

Поступила в продажу эксклюзивная квартира, расположенная на столичной площади Свободы в ценном с исторической точки зрения доме и прекрасным видом. 

Дом по адресу Вабадузе вяльяк, 6 построен в 1953 году и является одной из таллиннских достопримечательностей. Почти 70 лет назад он стал настоящим домом для эстонских художников: здесь расположены квартиры, студии и галереи Эстонского союза художников. 

Квартира в Доме художников на площади Свободы в Таллинне. ФОТО: KV.EE

Дом в хорошем состоянии, заменены крыша, система отопления, поставлен новый лифт. Отремонтированы подъезды. 

Двухкомнатная квартира площадью 91,1 м² состоит из гостиной с открытой кухней, спальни, прихожей, ванной и террасой площадью 17,1 м² с роскошным видом на Старый город, а также персональной кладовой, вход в которую - с террасы. 

Квартира в Доме художников на площади Свободы в Таллинне. ФОТО: KV.EE

Внутренняя отделка произведена из высококачественных материалов с использованием цветов и оттенков, не выходящих из моды, отвечающих даже самым взыскательным вкусам.

Квартира в Доме художников на площади Свободы в Таллинне. ФОТО: KV.EE

С более подробной информацией можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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