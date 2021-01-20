Ааб о переводе русских школ на эстонский язык: Кылварт говорит правду, Лиги – нет

Ранее во вторник вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт заявил, что договоренности между реформистами и центристами о переводе русских школ на эстонский язык обучения нет, но спустя несколько часов депутат Рийгикогу от Партии реформ Юрген Лиги сказал, что создающаяся коалиция договорилась, и полный переход состоится. Яак Ааб в прямом эфире "Актуальной камеры" подтвердил, что договоренности нет, так что Кылварт говорит правду, а Лиги лжет.

Отвечая на вопрос о том, есть ли договоренность, состоится ли переход русских школ на эстонский язык обучения, Ааб сообщил, что исходит из того, что сейчас написано в коалиционном договоре, который еще не обрел окончательную форму, однако партии смогли договориться и записать конкретные пункты, где точного года перехода каких-либо школ на другой язык не обозначено. "Соответственно, Юрген Лиги лжет, а Михаил Кылварт говорит правду. Кылварт был на переговорах, а Лиги – нет", - скзаал Ааб.

По поводу распределения министерских портфелей Ааб сказал, что окончательного решения тоже пока нет: «Сначала необходимо говориться о том, какие портфели будут у одной партии, затем - у другой партии. И только тогда о том, кто будет министром. Политики это очень хорошо знают».

По поводу "красных линий" министр образования сказал: «Всегда надо искать компромиссы, но, можно сказать, как раз вопрос школ был "красной линией". Мы же всегда говорили, что нельзя механически переводить учеников из одной школьной среды в другую за какие-то конкретные годы. Вот, наверное, такой была одна "линия"».