Денис Преснецов: выбирать язык обучения должны родители, а не политики

Это очень политизированный момент, и мне кажется, сейчас совершенно неподходящее время для его обсуждения. На повестке дня есть более важные вопросы. Мы должны продолжать учебный процесс, лавируя между виртуальностью и реальностью, поддерживать учеников, их родителей и преподавателей, а не создавать дополнительные поводы для беспокойства.

Никто в обществе не сомневается в необходимости владения эстонским языком, на изучение которого тратятся огромные ресурсы. Мы все хотим знать язык на очень высоком уровне, но идти к этой цели нужно аккуратно, взвешенно, учитывая способности детей, пожелания их родителей и наличие в школах учителей-предметников. Выбор, на каком языке будет учиться ребенок, всегда должен оставаться за родителями и детьми, а не за политическими партиями.

Можно привести огромное количество примеров, когда русскоязычные дети возвращаются из эстонских школ обратно, потому что в силу разных причин не справляются с программой и оказываются в рядах отстающих. Это огромная психологическая травма как для детей, так и для родителей. И на реабилитацию таких детей, на возвращение им интереса к учебному процессу уходит много времени и сил.

В большинстве русских школ есть также классы с языковым погружением, но и там не все ребята успевают осваивать необходимую программу. Что уж говорить про детей, которые приходят в школу с логопедическими проблемами или другими образовательными проблемами. Их количество каждый год растет, и грустно, что эта тема так мало освещается. Русских специалистов-логопедов, как и эстонских, катастрофически не хватает, а ведь только благодаря их усилиям дети начинают правильно слышать, произносить звуки и формировать мысли. Ни для кого не секрет, что исключительно после решения всех логопедических проблем на своем родном языке возможно углубленное изучение других языков.

В прессе часто говорится о том, что выпускники эстонских школ успешнее. Но неоспорим тот факт, что выпускники русских школ наравне с выпускниками из эстонских школ поступают в высшие учебные заведения, успешно их заканчивают и составляют конкуренцию на рынке труда. И именно это говорит о том, что обучение на родном языке в школе помогает в усвоении материала и гарантирует получение необходимых знаний на должном уровне.

Согласен, что в русских школах нельзя просто увеличить количество уроков эстонского языка, чтобы основной целью стало изучение языка. Учебный процесс должен быть органичен и гармоничен, интересен и продуктивен. Нам нужно привлекать специалистов, чтобы изучать эстонский на высоком уровне и часть предметов осваивать на эстонском языке, но для этого необходимы время, терпение и такт.

У каждого города и учебного заведения свои плюсы и минусы, свои достижения, индивидуальность и развитие. Понимание и принятие слабых сторон, желание двигаться вперед и умение поставить цели помогают прийти к компромиссу, услышать друг друга, поделиться опытом и договориться о сотрудничестве.

Хватит разбрасываться лозунгами, призывами, угрозами. Давно пора открыто обсудить вопросы обучения на родном языке - отбросив предрассудки и предубеждения; консультируясь с педагогами, а не с политиками; прислушиваясь к методистам, а не к диванным экспертам; принимая во внимание оценки социологов и психологов, а не треды комментариумов. Если мы хотим, чтобы наше общество развивалось, а не тонуло в болоте старых нерешенных проблем, нам стоит начать следовать советам реальных практиков, а не поддаваться фантазиям теоретиков. Поверьте, это не так уж и сложно - с уважением относиться к культурам разных народов и заниматься образованием подрастающего поколения, а не удовлетворением своих политических амбиций. Главное – начать.