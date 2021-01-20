Российские вузы предлагают бесплатное обучение

Прием заявок начинается 20 января 2021 года. Для участия в данной образовательной программе необходимо в период с 20 января по 20 февраля 2021 года зарегистрировать личный кабинет здесь (вы будете переадресованы на новый портал education-in-russia.com), выбрать направление учебы, заполнить и отправить заявку в электронном виде. При подаче заявки абитуриент может указать до шести российских вузов, но не более двух в Москве и Санкт-Петербурге. В программе участвуют более 500 высших учебных заведений по всей России, обладающих современной научно-исследовательской и технической базой.

Кто может участвовать в конкурсе?

Претендовать на бесплатное место в российских вузах могут:

· граждане Эстонии;

· граждане России (при условии, что у них есть вид на жительство в Эстонии и что на момент подачи заявки они не проживают на территории Российской Федерации);

· лица без гражданства.

Важно: Если в паспорте гражданина России есть отметка о постоянной регистрации в Российской Федерации, участвовать в конкурсе на бюджетные места по квоте не представляется возможным!

Студенты, завершающие обучение в России по программам прошлых лет и желающие продолжить обучение на другом уровне (например, в магистратуре, аспирантуре и т.д.), должны вновь подать документы и пройти отбор на обычных условиях. Места для них выделяются из общей квоты 2021/2022 учебного года.

Условия обучения по программе

Студентам во время учебы (кроме программ дополнительного профессионального образования) выплачивается стипендия вне зависимости от успеваемости, а также предоставляются места в общежитии наравне с российскими студентами, обучающимися за счет бюджета.

Кандидаты, недостаточно хорошо владеющие русским языком, могут пройти бесплатные курсы на подготовительных отделениях российских вузов. Им также выплачивается стипендия и предоставляется место в общежитии. Срок подготовки – один год, затем начинается обучение по основной программе. Абитуриенты ординатуры должны знать русский язык на уровне, необходимом для освоения университетской программы. Подготовительные курсы для них не предусмотрены.

Важно: Участникам программы не покрываются транспортные и другие внеучебные расходы, включая медицинское страхование.

Подробная информация по вопросам электронной подачи документов, проведения отборочного конкурса и формату обучения в 2021/2022 гг. будет опубликована позже. Следить за обновлениями можно на интернет-сайте Посольства в разделе #УчусьвРоссии, а также на наших страницах в «Фейсбуке», «Твиттере», «ВКонтакте» и в «Инстаграм».

Как можно задать вопрос по бесплатному обучению в России?

Официальная группа «Учусь в России» в «Фейсбуке»;

Официальная группа «Учусь в России» в мессенджере Telegram;

Официальная группа «Учусь в России» в «ВКонтакте»;

Посольство России, телефон +372 64 64 170, estonia@mid.ru

(контактное лицо: атташе Мария Шустицкая);

Официальный партнер Россотрудничества – Таллинский институт Пушкина. Адрес: Maneezi 7-2, 10117, Tallinn. Тел.: +372 568 478 96. График приема документов и консультаций будет опубликован на сайте www.pushkin.ee в разделе «Обучение в России».