Ср, 20.01.2021
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Юри Ратас
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  • Эстонский производитель мини-домов и саун Iglucraft получил приз известного американского журнала
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Эстонский производитель мини-домов и саун Iglucraft получил приз известного американского журнала

Iglucrafti põnevates saunades on ühendatud tänapäevane disain ja klassikaline laastukatus. ФОТО: Iglucraft

Известный американский архитектурный журнал Dwell назвал дома и сауны Iglucraft самым креативным проектом 2020 года в категории модульных строений.

Награды в области дизайна вручаются журналом ежегодно. Голоса известных экспертов и читателей отдаются проектам, которые говорят об инновациях и творчестве. Помимо эстонской компании Iglucraft, по аналогичным критериям номинировались восемь проектов со всего мира - из Японии, Австралии, Швеции, Чили и США.

«Мы очень гордимся тем, что всемирно известные издания заметили нас и сочли достойными высокой оценки. Мы много работали, чтобы создать интересные продукты высокого качества и чтобы люди во всем мире видели, что этот дом или сауна - идеальное место для отдыха и медитации. Именно для этого мы их создавали», - сказал исполнительный директор Iglucraft Прийт Каллас. 

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