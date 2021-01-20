Эстонский производитель мини-домов и саун Iglucraft получил приз известного американского журнала

Награды в области дизайна вручаются журналом ежегодно. Голоса известных экспертов и читателей отдаются проектам, которые говорят об инновациях и творчестве. Помимо эстонской компании Iglucraft, по аналогичным критериям номинировались восемь проектов со всего мира - из Японии, Австралии, Швеции, Чили и США.

«Мы очень гордимся тем, что всемирно известные издания заметили нас и сочли достойными высокой оценки. Мы много работали, чтобы создать интересные продукты высокого качества и чтобы люди во всем мире видели, что этот дом или сауна - идеальное место для отдыха и медитации. Именно для этого мы их создавали», - сказал исполнительный директор Iglucraft Прийт Каллас.