Ср, 20.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
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  • Водитель не уступил дорогу и попал в больницу
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Видео ⟩ Водитель не уступил дорогу и попал в больницу

Вчера вечером на перекрестке Рижского шоссе и улицы Лайне в Пярну произошла авария.

Как пишет Pärnu Postimees, согласно первоначальным данным, около 18:20 автомобиль Volvo XC60, которым управляла 43-летняя женщина, на главной дороге выехал наперерез Volkswagen Passat. За рулем Volkswagen Passat находился 27-летний мужчина.

Водителя Volvo доставили в Пярнускую больницу. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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