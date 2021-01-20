Видео ⟩ Водитель не уступил дорогу и попал в больницу
Вчера вечером на перекрестке Рижского шоссе и улицы Лайне в Пярну произошла авария.
Вчера вечером на перекрестке Рижского шоссе и улицы Лайне в Пярну произошла авария.
Как пишет Pärnu Postimees, согласно первоначальным данным, около 18:20 автомобиль Volvo XC60, которым управляла 43-летняя женщина, на главной дороге выехал наперерез Volkswagen Passat. За рулем Volkswagen Passat находился 27-летний мужчина.
Водителя Volvo доставили в Пярнускую больницу. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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