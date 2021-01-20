Swedbank: для восстановления экономики Эстонии нужно преодолеть кризис в здравоохранении

В банке отмечают, что пандемия по-прежнему остается одной из самых острых проблем в мире, но улучшение уже ощутимо. Вакцинация началась, и распространение вируса, вероятно, прошло свой пик в большинстве стран. Мы ожидаем снятия большинства ограничений во втором квартале этого года, что также приведет к более быстрому восстановлению экономики. Восстановление будет широкомасштабным, но в первую очередь за счет сектора услуг. Рост также поддерживается денежно-кредитной политикой центральных банков и стимулирующей фискальной политикой правительств. Однако для достижения такого же тренда роста, который наблюдался до пандемии, потребуется еще много времени.

Снижение ВВП Эстонии в прошлом году было одним из самых низких в Европе. Хотя кризис в сфере здравоохранения и его влияние на экономику еще далеки от завершения, уже можно сказать, что экономика Эстонии оказалась более устойчивой к сильным потрясениям по сравнению со многими странами. По нашим расчетам, в прошлом году ВВП Эстонии снизился на 2,7%, что является одним из самых низких показателей в Европе. Экономика восстанавливается после кризиса, но вторая волна коронавируса и ограничения, введенные для его сдерживания, замедлят ее в ближайшие месяцы. Согласно нашему прогнозу, экономический рост Эстонии восстановится до 3,1 процента в этом году и ускорится до 4,3 процента в следующем году. В постоянных ценах ВВП вернется к докризисному уровню в последнем квартале этого года, то есть за два года.

Хотя общий уровень доверия в экономике улучшается, в отдельных секторах оно менялось очень по-разному. Доверие в обрабатывающей промышленности уже поднялось до уровня начала 2019 года, а перспективы ее объемов производства и роста экспорта улучшаются, но доверие потребителей остаётся слабым.

В первой половине этого года, особенно в первом квартале, ограничения, установленные для сдерживания второй волны коронавируса, замедлят более быстрое восстановление экономики Эстонии. Как открытая страна, зависящая от внешнего спроса, мы также страдаем от более слабого спроса со стороны торговых партнеров. Восстановление внешнего спроса в первой половине года будет медленнее, чем мы ожидали, но в конце года это должно предоставить нашим компаниям относительно хорошие возможности для экспорта.

Хотя мы должны увидеть значительный годовой рост во втором квартале, благодаря эффекту базы, во второй половине года экономическая активность вырастет еще сильнее. Это предполагает минимизацию распространения коронавируса и снятие ограничений в экономике, что, в свою очередь, требует вакцинации критической доли населения. Вакцинация в первую очередь приносит пользу тем видам деятельности, которые являются более трудоёмкими и зависят от прямого контакта с клиентами.