Коронавирус повлиял на заключение браков, но количество разводов осталось прежним

Аналитик Департамента статистики Койт Мерес подтвердил, что за первые шесть месяцев 2020 года было заключено по сравнению с предыдущим годом на 361 брак меньше, а во второй половине года – на 90 браков больше. «Первая весенняя волна коронавируса и чрезвычайное положение затормозили заключение брачных союзов. В сравнении с 2019 годом именно с марта по июнь было заметно меньше браков. В июле и августе ситуация в стране изменилась и за это время сыграли треть всех свадеб за прошлый год. Вторая волна коронавируса, разыгравшаяся осенью, особого влияния на количество браков уже не оказала», – прокомментировал Мерес.