Коронавирус повлиял на заключение браков, но количество разводов осталось прежним

Аналитик Департамента статистики Койт Мерес подтвердил, что за первые шесть месяцев 2020 года было заключено по сравнению с предыдущим годом на 361 брак меньше, а во второй половине года – на 90 браков больше. «Первая весенняя волна коронавируса и чрезвычайное положение затормозили заключение брачных союзов. В сравнении с 2019 годом именно с марта по июнь было заметно меньше браков. В июле и августе ситуация в стране изменилась и за это время сыграли треть всех свадеб за прошлый год. Вторая волна коронавируса, разыгравшаяся осенью, особого влияния на количество браков уже не оказала», – прокомментировал Мерес.
В первой половине прошлого года брачный союз расторгли 1226 пар. Во второй половине года разводов было значительно больше – в целом 1759. «Похоже, что не зарегистрированные весной разводы были оформлены во второй половине года. Именно тогда, после октября, каждый месяц разводов было больше, чем в 2019 году. В общей сложности количество разводов в прошлом году увеличилось по сравнению с 2019 годом на пять», – добавил Мерес.