Ср, 20.01.2021
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  • Из-за коронавируса на карантин зыкрыли два отделения больницы: плановые операции приостановлены
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Из-за коронавируса на карантин зыкрыли два отделения больницы: плановые операции приостановлены

Клиника Тартуского университета. ФОТО: Kristjan Teedema

Коронавирус добрался до двух отделений Клиники Тартуского университета с хирургическим профилем, персонал и пациенты которых находятся на карантине. Проводятся только экстренные операции, пишет Tartu Postimees.

Около 70 сотрудников из двух отделений были помещены в карантин и около десятка пациентов изолированы.

В обоих отделениях плановые операции были приостановлены на этой неделе. Они должны возобновиться в следующий понедельник, сообщил руководитель кризисной группы Клиники Тартуского университете Йоэль Старкопф.

В обоих отделениях у одного пациента в минувшие выходные диагностировали коронавирус. Когда пациенты поступали в больницу, они сдавали тест на коронавирус, который был отрицательным, но через три-четыре дня у пациентов проявились коронавирусные симптомы. Повторные тесты на коронавирус оказались положительными.

По словам Старкопфа, отрицательный результат в случае первого теста - нормальное явление. «Тест на коронавирус не показал ошибочное значение, просто концентрация вируса в организме пациентов еще не была такой, чтобы получить положительный результат. Фактически они были носителями вируса», - пояснил он.

«Коронавирус - это хитрое биологическое оружие, с которым мы сталкиваемся, - сказал Старкопф. - Это неизбежная ситуация, которая произошла как в эстонских, так и в зарубежных больницах».

По словам Старкопфа, в ближайшее время персонал больницы должен быть защищен от подобных ситуаций с помощью вакцинации. «К сожалению, из-за ограниченного количества вакцины мы продвинулись в этом вопросе не так далеко», - сказал Старкопф.

В настоящее время большинство сотрудников клиники получили только первую дозу вакцины. Вакцинация второй дозой началась вчера, то есть через 21 день после первой дозы.

В настоящее время ни у одного врача или пациента, находившихся в тесном контакте с больными, не был диагностирован коронавирус.

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