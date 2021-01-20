Дворец Путина под Геленджиком оказался похож на виллу Сильвио Берлускони

Речь идет о скандально известной вилле «Чертоза», которая находится на острове Сардиния. Хотя вилла Берлускони примерно в четыре раза меньше дворца на мысе Идокопас (ее площадь составляет 4,5 тыс. квадратных метров), а прилегающие сады занимают территорию площадью всего 120 гектаров против 7,8 тыс. гектаров у дворца под Геленджиком, в убранстве обоих построек заметны общие черты.

В частности, на территории виллы и дворца построены амфитеатры (при этом амфитеатр во дворце Путина уже несколько раз перестраивали), спортивные сооружения (футбольное поле на вилле Берлускони и подземный спортивный комплекс с хоккейной площадкой возле дворца российского президента) и тоннели (на вилле бывшего премьер-министра Италии тоннель ведет в искусственный вулкан с гротом, а во дворце Путина тоннель позволяет попасть на пляж и в дегустационную комнату с видом на море).

Напомним, что именно с виллой на Сардинии связан крупный скандал вокруг Берлускони: в 2009 году были опубликованы фотографии с вечеринки на вилле, на которой присутствовали несовершеннолетние проститутки. Эти снимки стали основанием для возбуждения уголовного дела. Во дворце на черноморском побережье, судя по его планам, также есть помещения для вечеринок, включая кальянный зал с пилоном для стриптиза, помещение для аквадискотеки, а также казино.

Осенью 2012 года вилла «Чертоза» была продана за 470 млн евро. На момент продажи эта сумма по текущему курсу евро составила 42 млрд рублей. Стоимость дворца под Геленджиком, напомним, в ФБК оценили минимум в 100 млрд рублей.