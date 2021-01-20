В новой администрации США обещают усилить давление на "Северный поток - 2"

С этой целью Белый дом будет использовать "любой убедительный инструмент", пообещал будущий госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 19 января, в Конгрессе.

По словам Блинкена, эти меры произведут впечатление на все страны, включая Германию. Байден полностью согласен с конгрессменами в том, что "Северный поток-2" - плохая вещь, сказал будущий глава американского внешнеполитического ведомства.