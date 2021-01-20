В Таллинне пройдет митинг в поддержку Навального

В эту субботу по всему миру пройдут митинги, призывающие к немедленному освобождению Навального и решительному давлению на Кремль с целью прекращения ограничений основных прав россиян.
По словам одного из организаторов митинга, гражданского активиста Сергея Метлева, в Эстонии довольно много людей, которые следят за происходящим в России, так как имеют там друзей и родственников, и которые считают своей моральной обязанностью поддержать стремление россиян к свободе и дружественному к человеку государству. «Навальный олицетворяет абсолютное мужество. Он заслуживает уважения и поддержки. Нам не все равно, что власти соседнего государства с такой жестокостью губят жизни людей. Свободные общества должны прийти на помощь гражданскому обществу России», - сказал Метлев.
Инициатор митинга, эмигрировавшая в Эстонию российская экоактивистка Евгения Чирикова, сказала, что на предстоящем мероприятии будет поддерживать не просто политика Навального, а своего друга. «Я знаю его лично уже много лет. Помню, как он поддержал мою кандидатуру на пост мэра Химок. Алексей лично со своей командой посетил Химки, помог провести агитацию, объяснил, почему коррумпированную власть надо сменить. Алексей — удивительный человек: смелый, честный, очень отзывчивый и с прекрасным чувством юмора. Россия нуждается в таких политиках. Я верю, что вместе мы добьемся освобождения Алексея», - заявила Чирикова.
На митинге будут соблюдаться все правила, связанные с пандемией. Мероприятие согласовано с полицией. Участников просят брать с собой портреты Алексея Навального, не кучковаться и носить маски.
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