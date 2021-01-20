В обновленном плане более точно указаны группы риска по Covid-19, для которых следует обеспечить вакцинацию в приоритетном порядке. Вакцинацию групп риска в центрах семейных врачей планируется начать в феврале.

«В течение января будет продолжена вакцинация в домах призрения в пределах поступающего в Эстонию количества вакцины, а тем, кто вакцинирован первой дозой, будет обеспечена вторая доза вакцины. Если позволит количество вакцины, прибывающей в Эстонию, то со следующей недели планируется постепенно начать вакцинацию других медицинских работников, которые не связаны с центрами семейных врачей, больницами или домами призрения», - сказала вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе

План предусматривает, что в центрах семейных врачей вакцинация людей из группы риска начнется в феврале. Люди из группы риска, в свою очередь, поделены на более мелкие группы в зависимости от степени риска. Первыми позовут на вакцинацию жителей Эстонии старше 80 лет.

За ними последуюь люди старше 70 лет, страдающие заболеваниями и состояниями, которые подвергают их риску серьезного заболевания и необходимости лечения в больнице. Остальные группы риска - это в основном люди с определенными сопутствующими заболеваниями и все люди старше 70 лет, независимо от наличия сопутствующих заболеваний.

«Порядок вакцинации групп риска устанавливается в зависимости от риска тяжести заболевания Covid-19, чтобы дать возможность людям из группы высокого риска пройти вакцинацию в первую очередь, предотвратить серьезную заболеваемость и смертность и избежать перегрузки системы здравоохранения», - добавила Марис Йессе.

По словам заведующей отделом первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн, сейчас ведется подготовка к началу вакцинации группы риска, и время ее начала будет объявлено в ближайшие недели.

«Когда придет время, мы отправим уведомление людям, принадлежащим к группе риска, на адрес электронной почты eesti.ee, и с ними постепенно начнут связываться из центров семейных врачей, - сказала Кюлли Фридеманн. - Чтобы остановить распространение вируса и защитить наиболее уязвимые группы населения, чрезвычайно важно вакцинировать как можно больше людей из группы риска».

Есть ли список?

Списки лиц, относящихся к группе риска, составлены на основании данных Больничной кассы, исходя из условий, определенных в сотрудничестве с Эстонским обществом семейных и врачей и экспертной комиссией по иммунопрофилактике. Списки разосланы семейным врачам которые просматривают их и следят за тем, чтобы люди из группы риска были включены в них.

По словам главы Эстонского общества семейных врачей доктора Ле Валликиви, семейные врачи готовы к проводению вакцинации групп риска. «Мы можем начать вакцинацию групп риска в феврале, если количество вакцины, прибывающей в Эстонию, позволит это. Все люди из группы риска будут иметь возможность пройти вакцинацию, поэтому беспокоиться не о чем. Группы риска будут приглашаться для вакцинации постепенно, люди получат уведомления и с ними свяжутся напрямую», - сказала доктор Ле Валликиви.

В группу риска входит почти 360 000 человек. Период вакцинации людей из группы риска зависит от количества вакцины, поступающей в Эстонию. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцин, вакцинация будет проведена для всего населения Эстонии.