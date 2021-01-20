Израильская компания разработала батарею для электромобилей, которую можно зарядить за пять минут

В StoreDot отметили, что компания первой смогла доказать возможность создания коммерческих батарей со сверхбыстрой зарядкой в форм-факторе небольших элементов питания, которые можно выпускать на существующих линиях по производству литий-ионных аккумуляторов. Особенность батарей StoreDot заключается в успешной замене используемого в анодах современных аккумуляторов графита на металлоидные наночастицы.

Первые образцы батарей нового поколения, выпущенные в сотрудничестве с китайской компанией EVE Energy, будут продемонстрированы потенциальным партнерам StoreDot в автоиндустрии. По словам главы StoreDot Дорона Майерсдорфа, разработка компании должна привести к революции в сфере электромобилей, поскольку быстрая зарядка электрокаров устранит главное препятствие на пути их массового внедрения для замены автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

Отметим, что еще в 2014 году в StoreDot продемонстрировали прототип батареи, способной заряжаться за считанные секунды. Тогда для демонстрации возможностей новой батареи создатели подключили ее к смартфону, а затем подали напряжение. За 29 секунд аккумулятор, разряженный на 73%, был полностью заряжен. В 2019 году компания показала прототипы батарей с пятиминутной зарядкой для скутера, а в 2020-м - для дрона.