Ср, 20.01.2021
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Таллиннский пункт выдачи заказов IKEA предоставляет новую услугу

Таллиннский пункт приема и выдачи заказов IKEA. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp / Scanpix Baltics

Пандемия изменила покупательские привычки: в период временного закрытия магазина IKEA число небольших онлайн-заказов выросло и компания начинает предлагать новую услугу. Теперь для небольших заказов (до 30 кг) из интернет-магазина IKEA, доставка по Таллинну обойдется в два раза дешевле.

«Пандемия меняет покупательские привычки. Из-за текущих ограничений и закрытия магазина количество небольших заказов с товарами для дома заметно возросло. Для подобных заказов мы вводим новую услугу – доставку по Таллинну за полцены», – говорит Алексей Михайлов, руководитель Пункта заказа и получения товаров IKEA в Таллинне. Доставка по Таллинну, которая обычно стоит 19.99 евро, для заказов до 30 кг теперь будет стоить 9.99 евро.

 По словам руководителя Пункта заказа и получения товаров IKEA в Таллинне, новая услуга не только идет в ногу с покупательскими тенденциями, но и поспособствует продажам товаров домашнего обихода, аксессуаров и небольшой мебели. Подобная услуга поможет продвижению процессов развития интернет-магазина, поскольку теперь небольшие заказы будут доставлены быстрее и не будут задерживаться в отделе выдачи заказов.

«Наиболее популярны в период пандемии посуда, чашки, стаканы, игрушки, подушки и другой домашний текстиль. В декабре многих покупателей интересовала подарочная упаковка и различные коробки. Мы ожидаем, что в период распродажи в январе покупатели с большим энтузиазмом начнут покупать постельное белье, предметы интерьера, коробки, полки и многое другое для наведения порядка в шкафах», – говорит Михайлов.

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