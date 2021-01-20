Таллиннский пункт выдачи заказов IKEA предоставляет новую услугу

«Пандемия меняет покупательские привычки. Из-за текущих ограничений и закрытия магазина количество небольших заказов с товарами для дома заметно возросло. Для подобных заказов мы вводим новую услугу – доставку по Таллинну за полцены», – говорит Алексей Михайлов, руководитель Пункта заказа и получения товаров IKEA в Таллинне. Доставка по Таллинну, которая обычно стоит 19.99 евро, для заказов до 30 кг теперь будет стоить 9.99 евро.

По словам руководителя Пункта заказа и получения товаров IKEA в Таллинне, новая услуга не только идет в ногу с покупательскими тенденциями, но и поспособствует продажам товаров домашнего обихода, аксессуаров и небольшой мебели. Подобная услуга поможет продвижению процессов развития интернет-магазина, поскольку теперь небольшие заказы будут доставлены быстрее и не будут задерживаться в отделе выдачи заказов.