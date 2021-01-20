Ключевая фигура кокаинщиков-футболистов останется в тюрьме

Поскольку Госсуд не будет обсуждать жалобу адвоката Кюллике Намми, в силу вступает постановление Таллиннского окружного суда, согласно которому 46-летнего Лааме отказано в условно-досрочном освобождении под электронную охрану.

В декабре прошлого года окружной суд отметил, что не считает отбытое Лаасме наказание достаточным, чтобы быть уверенным в том, что в дальнейшем он будет вести себя законопослушно, но это не означает того, что у него нет возможности освободить условно-досрочно.

«У Лаасме есть возможность еще несколько раз подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, а суд еще может взвесить, обосновано оно или нет», - отметил суд.

Приговор Лаасме, согласно которому он осужден почти на 12 лет, вступил в силу в январе 2015 года, когда Госсуд не принял к рассмотрению жалобу его адвоката.

Сотрудники уголовного розыска задержали Лаасме 9 ноября 2012 года, а на следующий день суд выдал санкцию на его арест.

В марте 2014 года суд приговорил Лаасме по совокупности с ранее неотбытым наказанием к 11 годам, 10 месяцам и 15 дням лишения свободы, а также конфисковал у него 1056 евро, ювелирных изделий на сумму в 6016 евро и звукотехнику на 5321 евро, а также наложил арест на его недвижимость пока он не компенсирует полученный преступной деятельностью доход в размере 116 318 евро.

Согласно обвинению, предъявленному Государственной прокуратурой, Лаасме и бывший член сборной Эстонии по футболу и игрок «Nõmme Kalju» Оливер Конса в ноябре 2012 года неоднократно получали в оборот кокаин. Преступления совершались в Таллинне и Харьюмаа.

Обвинение гласит, что Лаасме купил у своего знакомого Пеэтера Калласа как минимум 20 граммов кокаина, заранее договорившись об этом с Конса. Чуть позже Лаасме передал кокаин своему знакомому Пеэтеру Труусу.

Большую часть купленного кокаина по договоренности с Конса Лаасме отвез на хранение по месту жительства Конса, оставив два расфасованных пакетика в своей машине.

В приговоре указано, что в тот же вечер один из пакетиков Лаасме отдал Конса, чтобы последний передал его покупателю. А второй пакетик полицейские нашли при обыске в машине Лаасме.

Лаасме и Конса обвинены и в том, что они приобрели у Калласа как минимум 200 граммов кокаина, доставили его по месту жительства Конса, где взвесили и расфасовали по пакетикам, и передали честь наркотика игравшему любителем в команде «Nõmme Kalju» Норману Кяго, который, согласно предъявленному ему обвинению, продал большую часть вещества в Таллинне.

Кяго также обвинили в приобретении большого количества наркотического вещества, то есть не меньше 35 граммов кокаина, и перепродаже наркотика по одному грамму двум людям на протяжении длительного времени.

Кроме того, прокуратура обвинила Кяго в том, что он будучи арестованным совершил побег во время его конвоирования в Таллинне.