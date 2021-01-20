Подборка мемов ⟩ Дворец Путина: интернет потешается над аквадискотекой, складом грязи и умопомрачительной роскошью

Дворец Путина - это чисто как в Симсе, когда ты начитерил себе столько денег, что уже не знаешь, куда их девать. И просто строишь себе самый огромный дом и покупаешь туда самые дорогие и роскошные вещи. И даже уже идеи для комнат заканчиваются и ты строишь комнату для грязи pic.twitter.com/rAsjDcFUW3