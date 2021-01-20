Подборка мемов ⟩ Дворец Путина: интернет потешается над аквадискотекой, складом грязи и умопомрачительной роскошью
Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, 19 января выпустил масштабное расследование, посвященное Владимиру Путину и его дворцу под Геленджиком. Расследование имеет невероятный резонанс — ролик на YouTube собрал менее, чем за сутки 18 миллионов просмотров и больше полумиллиона комментариев. Эти цифры продолжают стремительно расти. Такое событие, разумеется, вызвало в соцсетях шквал мемов.