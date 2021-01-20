Ср, 20.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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  • Дворец Путина: интернет потешается над аквадискотекой, складом грязи и умопомрачительной роскошью
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Подборка мемов ⟩ Дворец Путина: интернет потешается над аквадискотекой, складом грязи и умопомрачительной роскошью

ФОТО: Скриншот/Twitter

Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, 19 января выпустил масштабное расследование, посвященное Владимиру Путину и его дворцу под Геленджиком. Расследование имеет невероятный резонанс — ролик на YouTube собрал менее, чем за сутки 18 миллионов просмотров и больше полумиллиона комментариев. Эти цифры продолжают стремительно расти. Такое событие, разумеется, вызвало в соцсетях шквал мемов.

Если ваша АКВАДИСКОТЕКА не похожа на эту, то даже не думайте звать меня

Опубликовано Страдающее средневековье Среда, 20 января 2021 г.

На территории дворца имеется: - гостевой дом - искусственный пруд - монастырь - место тренировки чемпионов - кузня -...

Опубликовано Страдающее средневековье Вторник, 19 января 2021 г.

Склад грязи это очень удобно, всем советуем

Опубликовано Страдающее средневековье Вторник, 19 января 2021 г.

ДВОРЕЦЪ ПЕНСІОНЕРОВЪ Дворцы піонеровъ смердятъ позапрошлою эрой, гдѣ были ​ГУЛАГи​, ​застои​ и прочій ​пиздецъ​…...

Опубликовано Дореволюцiонный Совѣтчикъ Вторник, 19 января 2021 г.

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