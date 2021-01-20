Ср, 20.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Итоги седьмого дня коалиционных переговоров: понятие брака оставят в покое
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Галерея ⟩ Итоги седьмого дня коалиционных переговоров: понятие брака оставят в покое

У Партии реформ и Центристской партии сегодня прошел седьмой день коалиционных переговоров. Темами дня были региональная политика, сельская жизнь, сельское хозяйство и народонаселение, пишет Postimees.

Пресс-конференцию об итогах переговоров представитель центристов Майлис Репс и представитель реформистов Кая Каллас начали с поздравления в связи со вступлением в должность президента США Джо Байдена. 

Сельское хозяйство

По словам Каллас, политики пришли к мнению, что важно обеспечить хорошие условия для проживания в сельской местности: «Важно, чтобы везде был быстрый интернет, что мы и планируем обеспечить. Проблема в том, что предприятия (в сфере сельхоза - прим.ред) почти не имеют доступа к капиталу, если не получат кредит в банке, тогда бизнес не может развиваться где-то еще. Мы создаем необходимый механизм для этого. Мы продолжим борьбу на уровне ЕС, чтобы у всех фермеров были равные меры поддержки. Важно, чтобы в Эстонии потреблялась местная продукция, и важно помочь производителям выйти на внешний рынок».

От себя Репс добавила, что сегодня был насыщенный день и прозвучали жаркие дискуссии между экспертами по сельской жизни: «Мы продолжим обсуждать сбалансированное развитие уездов, методы поддержки. Что касается местных самоуправлений, то важно наладить тесное сотрудничество с ними». 

Также Каллас отметила, что при обсуждении была поднята тема равноправия, особенно в государственном секторе. Она отметила, что это важно учитывать при планировании работы в госсекторе. 

«Если фермеры попросят, разрешит ли правительство пустить больше украинцев?» - прозвучал вопрос от журналистов. Каллас ответила, что если в отрасли наблюдается нехватка рабочей силы, то привезти ее возможно. «Но мы рассмотрим ситуацию более тщательно», - добавила Каллас.

«У сезонной работы были и есть три аспекта: во-первых, рабочие не могли покинуть Украину. Во-вторых, коронавирус и безопасность жителей Эстонии. Импортеры рабочей силы должны понимать, что это не шутки и необходимо сидеть в изоляции 14 дней. Третий аспект касается законотворчества, но сейчас вести об этом дебаты не нужно», - заявила Репс.

Гражданство

Председатель Партии реформ добавила, что обсуждалась политика в области гражданства, и партии пришли к выводу, что изменений не будет, однако в ходе обсуждения были прояснены слабые места. «Цель - увеличить число граждан Эстонии. Те, кто хочет получить гражданство, должны выучить эстонский язык. Мы рассмотрим методы, как сделать так, чтобы все могли участвовать в этом».

По словам Репс, тему гражданства была крайне необходимо обсудить, чтобы понять, каковы ожидания партий в данном вопросе. «Это дает теперь возможность продвигаться вперед с различными проектами и знать, где наши позиции», - отметила Репс.

Политика в области семьи

Что касается политики в области семьи, то Каллас заявила, что многие дети рождаются в семьях от родителей разных национальностей, и важно, чтобы у них сохранилась связь с Эстонией. «Если люди возвращаются в Эстонию, то как будет организовано их возвращение? Мы договорились, что все модели семьи в Эстонии под защитой, мы ищем в парламенте консенсуса по вопросу, как обеспечить всем равную защиту. Для значительной части избирателей важно, чтобы понятие брака никто не менял», - добавила Каллас.

Безработица

Также обсуждалась проблема безработицы. «В некоторых регионах нехватка работы, а в некоторых - рабочей силы, но люди не могут перемещаться между ними. Меры помощи должны зависеть от ситуации на рынке труда», - заявила Каллас, добавив, что Закон об иностранцах, который в настоящее время находится на рассмотрении, определенно дальше не пройдет в том виде, в котором он сейчас, поскольку в нем в разных отраслях были установлены всевозможные ограничения, и их пересмотрят. 

Госбюджет и финансы

В заключении пресс-конференции Каллас добавила, что переговоры ведутся в быстром темпе, обсуждение некоторых вопросов было отложено, но она заверила, что тема расследования гибели парома «Эстония» не забыта. 

Репс от себя добавила, что отдельный день переговоров будет выделен для обсуждения финансовой политики. 

«Когда все важные темы будут обсуждены, можно будет поговорить о министерских портфелях», - отметила Каллас. 

«Ситуация с государственным бюджетом - скверная, но обе партии осознают проблему. Мы хотим облегчить нагрузку по уходу за людьми», - добавила Каллас.

Репс: «Эстония хорошо справляется во многих вещах, но не в том, что касается ухода. Но вопрос в том, каковы возможности у государства, один вариант - это налоги».

В заключении Репс ответила на вопрос о том, отклонила ли Центристская партия предъявленное ей подозрение. «Дело дойдет до суда и будет обсуждение. Я не знакома с деталями и не могу комментировать позиции адвокатов», - сказала Майлис Репс.

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