Галерея ⟩ Итоги седьмого дня коалиционных переговоров: понятие брака оставят в покое

Пресс-конференцию об итогах переговоров представитель центристов Майлис Репс и представитель реформистов Кая Каллас начали с поздравления в связи со вступлением в должность президента США Джо Байдена.

Сельское хозяйство

По словам Каллас, политики пришли к мнению, что важно обеспечить хорошие условия для проживания в сельской местности: «Важно, чтобы везде был быстрый интернет, что мы и планируем обеспечить. Проблема в том, что предприятия (в сфере сельхоза - прим.ред) почти не имеют доступа к капиталу, если не получат кредит в банке, тогда бизнес не может развиваться где-то еще. Мы создаем необходимый механизм для этого. Мы продолжим борьбу на уровне ЕС, чтобы у всех фермеров были равные меры поддержки. Важно, чтобы в Эстонии потреблялась местная продукция, и важно помочь производителям выйти на внешний рынок».

От себя Репс добавила, что сегодня был насыщенный день и прозвучали жаркие дискуссии между экспертами по сельской жизни: «Мы продолжим обсуждать сбалансированное развитие уездов, методы поддержки. Что касается местных самоуправлений, то важно наладить тесное сотрудничество с ними».

Также Каллас отметила, что при обсуждении была поднята тема равноправия, особенно в государственном секторе. Она отметила, что это важно учитывать при планировании работы в госсекторе.

«Если фермеры попросят, разрешит ли правительство пустить больше украинцев?» - прозвучал вопрос от журналистов. Каллас ответила, что если в отрасли наблюдается нехватка рабочей силы, то привезти ее возможно. «Но мы рассмотрим ситуацию более тщательно», - добавила Каллас.

«У сезонной работы были и есть три аспекта: во-первых, рабочие не могли покинуть Украину. Во-вторых, коронавирус и безопасность жителей Эстонии. Импортеры рабочей силы должны понимать, что это не шутки и необходимо сидеть в изоляции 14 дней. Третий аспект касается законотворчества, но сейчас вести об этом дебаты не нужно», - заявила Репс.

Гражданство

Председатель Партии реформ добавила, что обсуждалась политика в области гражданства, и партии пришли к выводу, что изменений не будет, однако в ходе обсуждения были прояснены слабые места. «Цель - увеличить число граждан Эстонии. Те, кто хочет получить гражданство, должны выучить эстонский язык. Мы рассмотрим методы, как сделать так, чтобы все могли участвовать в этом».

По словам Репс, тему гражданства была крайне необходимо обсудить, чтобы понять, каковы ожидания партий в данном вопросе. «Это дает теперь возможность продвигаться вперед с различными проектами и знать, где наши позиции», - отметила Репс.

Политика в области семьи