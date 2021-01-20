Трамп перед уходом помиловал 73 человека: его самого, Ассанжа и Сноудена в списке нет

Стивен Бэннон был арестован в августе 2020 года по подозрению в сговоре, направленном на похищение денег, которые были получены со сторонников строительства стены на границе с Мексикой. По данным властей, всего в рамках онлайн-кампании We Build The Wall было собрано более $25 млн. Все полученные средства организаторы кампании обещали направить на строительство стены, однако в реальности четверо подозреваемых потратили сотни тысяч долларов на свои личные цели. В Минюсте отмечали, что обвиняемые могут быть приговорены к 20 годам лишения свободы. Позднее Бэннона отпустили под залог в $5 млн.

Экс-бойфренд россиянки Марии Бутиной Пол Эриксон в июле 2020 года получил семь лет тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. В суде было доказано, что Эриксон реализовал ряд мошеннических инвестиционных схем. При этом в обвинениях ничего не говорилось о связях с Бутиной.

В заявлении Белого дома отмечается, что «обвинение в отношении Эриксона основано на ложном сговоре c Россией». В документе говорится, что его обвинили в «финансовом преступлении» после того, как «не нашли оснований для обвинений в преступлениях, имеющих отношение к связям с Россией». По данным Белого дома, тюремный срок Эриксона почти в два раза превышает «рекомендованное министерством юстиции максимальное наказание».

Помимо Бэннона и Эриксона, Трамп помиловал бывшего инженера компании Google Энтони Левандовски, которого посадили за похищение информации о беспилотных автомобилях у компании и ее последующую передачу конкурентам. Также в списке двое известных американских рэперов Лил Уэйн (Дуэйн Майкл Картер) и Кодак Блэк (Билл Капри). Они получили уголовное наказание по обвинениям, связанным с владением оружием.

В начале января газета The New York Times писала, что Трамп обсуждал с помощниками возможность помиловать самого себя, опасаясь преследования после ухода с поста президента. Но в опубликованном списке нет имени Дональда Трампа, как и имен основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа и получившего убежище в России бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

По данным CNN, юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне выразил мнение, что объявление Трампом о досрочном помиловании самого себя поставит республиканца в опасное положение в свете запущенной процедуры импичмента. По мнению юрисконсульта, такой шаг со стороны Трампа может считаться косвенным подтверждением его вины. Аналогичного мнения юристы придерживаются касательно возможного объявления Трампом о досрочном помиловании своей дочери Иванки и ее супруга Джареда Кушнера, являющихся его советниками.