Ср, 20.01.2021
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Индрек Касела
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  • В гранатово-лимонном "Фале Парке": первая в Эстонии улица под стеклянной крышей готова
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Галерея ⟩ В гранатово-лимонном "Фале Парке": первая в Эстонии улица под стеклянной крышей готова

В квартале Fahle Park, построенном в корпусах бывшего ЦБК, открыта первая в Эстонии улица-галерея под стеклянной крышей, где можно прогуляться под апельсиновыми, лимонными, фиговыми и гранатовыми деревьями, а также под цветущими магнолиями и испытать ощущение лета в любое время года. Галерея станет сердцем недавно завершенного квартала Fahle Park площадью 32 000 квадратных метров и объединит офисные помещения, завершенные на ранних этапах строительства.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с короновирусом, подавляющее большинство площадей вдоль галереи уже сданы в аренду. Ждут открытия известный в Таллинне мясной ресторан и кофейня Caffeine, в офисных помещениях с выходом на Галерею уже работают Карьерный центр Кассы по страхованию от безработицы, фирмы StoraEnso, Miele и другие. В Галерею можно попасть и из редакционного комплекса Postimees Group и Apollo. Возможность аренды обсуждает спортивный клуб, кейтеринг и несколько других фирм», - сказал директор по продажам Fahle Park Эйнар Нийн.

Температура воздуха в Галерее в зимние месяцы составит +16-20 градусов, что хорошо подходит как для посетителей, так и для растений. Между экзотическим ландшафтом и террасами текут ручьи, куда скоро будут запущены рыбки. Растения взбираются на исторические известняковые стены Галереи, а стеклянная крыша обеспечивает достаточно света и тепла.

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