Галерея ⟩ В гранатово-лимонном "Фале Парке": первая в Эстонии улица под стеклянной крышей готова

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с короновирусом, подавляющее большинство площадей вдоль галереи уже сданы в аренду. Ждут открытия известный в Таллинне мясной ресторан и кофейня Caffeine, в офисных помещениях с выходом на Галерею уже работают Карьерный центр Кассы по страхованию от безработицы, фирмы StoraEnso, Miele и другие. В Галерею можно попасть и из редакционного комплекса Postimees Group и Apollo. Возможность аренды обсуждает спортивный клуб, кейтеринг и несколько других фирм», - сказал директор по продажам Fahle Park Эйнар Нийн.