Галерея ⟩ В гранатово-лимонном "Фале Парке": первая в Эстонии улица под стеклянной крышей готова
В квартале Fahle Park, построенном в корпусах бывшего ЦБК, открыта первая в Эстонии улица-галерея под стеклянной крышей, где можно прогуляться под апельсиновыми, лимонными, фиговыми и гранатовыми деревьями, а также под цветущими магнолиями и испытать ощущение лета в любое время года. Галерея станет сердцем недавно завершенного квартала Fahle Park площадью 32 000 квадратных метров и объединит офисные помещения, завершенные на ранних этапах строительства.