Ср, 20.01.2021
Сеэдер глазами прожигает дырки в экране и сквозь них говорит, что предпочтением Партии реформ всегда была Центристская партия. Юрген Лиги
Юрген Лиги
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Центристская партия пока отвергает предъявленное ей подозрение

Министр госуправления Яак Ааб. ФОТО: Tairo Lutter

Как заявил член правления Центристской партии Яак Ааб, партия как юридическое лицо получила подозрение в совершении преступления, но как минимум на данном этапе следствия не согласна с ним, пишет Rus.ERR.

В среду в интервью порталу ERR.ee Ааб заявил, что партия отвергает предъявленное ей подозрение: "В настоящее время мы ведем переговоры с юридической фирмой. Среди членов правления в прокуратуре партию будут представлять Танель Кийк и Яак Ааб".

Комментировать суть подозрений и другие детали Яак Ааб не стал, сославшись на то, что уголовное разбирательство все еще продолжается.

Ранее было известно, что Центристскую партию подозревают в торговле влиянием в рамках уголовного дела, связанного со строящимся в Таллинне торгово-офисным комплексом Porto Franco.

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